ОВО ЈЕ ПЕТ МИТОВА О ЛОСОСУ У КОЈЕ СРБИ ВЕРУЈУ Ево да ли је боље куповати замрзнути или свежи, а ово значе мутне очи
Конзумација плодова мора у САД-у је на највишем нивоу, а лосос је најчешће конзумирана риба, према подацима Министарства пољопривреде САД-а.
Лако је разумети зашто је лосос толико популаран: као основни део медитеранске исхране, богат је хранљивим материјама, укључујући омега-3 масне киселине (које су добре за срце, мозак и кожу), протеине и витамин Д, пише ХафПост.
Пет митова о лососу
Упркос популарности, стручњаци за плодове мора кажу да и даље постоји неколико уобичајених заблуда о лососу које једноставно нису тачне, а ми вам доносимо њих пет.
1. Свеже је боље од замрзнутог
Када купујете лосос, прва одлука је хоћете ли га узети свежег из рибарнице или замрзнутог из продавнице.
Џејсон Хедланд, главни купац плодова мора, каже да свежи лосос није хранљивији, нити нужно укуснији, од замрзнутог.
Ако планирате јести лосос у року од два дана, свежи је добар избор. Но, ако га желите имати при руци и не знате када ћете га појести, боље је узети замрзнути. Многи не знају да се лосос замрзава само неколико сати након улова, што задржава све хранљиве вредности и укус.
2. Узгојени лосос није добар као дивљи
Сви стручњаци кажу да узгојени лосос често добија лошу репутацију, која није оправдана. Марк Ламонако из Вегманса каже да без одговорног узгоја не би било довољно лососа за потражњу.
Даг Варанаи из Спроутса додаје да је узгој лососа нужан као и узгој пилетине, говедине и свињетине, јер помаже у заштити дивље популације од прекомерног риболова.
Ланг објашњава да лоша репутација потиче из 1970-их, када није било довољно регулација па се лосос узгајао у прљавим и пренатрпаним условима.
Данас су ствари другачије, јер инспектори проверавају рибњаке и могу одузети цертификате ако се крше правила.
Стручњаци кажу да су хранљиве вредности узгојеног и дивљег лососа сличне, али дивљи има чвршћу текстуру и интензивнији укус због природне исхране, док је узгојени блажи, маснији и мекши.
3. Узгојени лосос је пун антибиотика
Ако избегавате узгојеног лососа због антибиотика, стручњаци кажу да нема разлога за бригу.
У САД-у, Канади, Норвешкој и другим добро регулисаним земљама антибиотици се ретко користе, а ако се користе, подлежу строгом ветеринарском надзору.
Но, у неким земљама са слабијом регулацијом забележена је прекомерна употреба антибиотика, што је забрињавајуће и за здравље и за околину.
Зато је препорука тражити лосос са сертификатима попут АСЦ или БАП.
4. Лосос има пуно живе
Лосос није богат живом и сигуран је за редовну конзумацију.
Варанаи истиче да су здравствене предности једења лососа далеко веће од било каквих брига око живе.
Због кратког животног века и ниске позиције у ланцу исхране, лосос не накупља велике количине живе.
Што је риба виша у ланцу и што дуже живи, то може имати више живе, али животни циклус лососа обично траје три до пет година, што није довољно да се накупи опасан ниво.
5. Боја лососа говори колико је свеж
Боја лососа важна је, али живописна боја није увек показатељ свежине.
Неки узгојени лососи добијају боју из додатка астаксантина у храни, па живописна боја не значи увек да је лосос свежији. Астаксантин је додатак исхрани који се налази и у природној исхрани дивљег лососа па се користи и као додатак исхрани за људе због својих антиоксидативних својстава.
Приликом куповине свежег лососа треба проверити мирис (треба бити благ, не рибљи), текстуру (чврста, не мекана) и изглед (влажан, без сувоће, промена боје, необичних мрља или сивих делова).
Ако лосос има главу, очи требају бити бистре. Мутне очи значе да је риба дуго ван воде.