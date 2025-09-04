ПАРЕ ЋЕ СЕ БУКВАЛНО ЛЕПИТИ ЗА ВАС Ево шта треба да урадите ПРЕ НЕГО ШТО ЛЕГНЕТЕ Ноћ је време када се енергија мења!
Да ли сте се икада питали зашто вам новац измиче, иако вредно радите? Одговор је можда у једној једноставној навици пре спавања која може отворити врата обиљу.
Веровали или не – ваша подсвест ноћу одлучује да ли ћете бити магнет за новац или га гурати од себе.
Када легнете, ваша свесна контрола нестаје, а подсвест постаје главни играч. Све што јој “нахраните” пред спавање – она у току ноћи обрађује и претвара у вашу стварност. Зато није свеједно да ли одлазите на спавање са мислима о проблемима или о обиљу.
Једноставан ритуал од 2 минута
Пре него што угасите светло, узмите пар тренутака и замислите сцену у којој већ имате новац који прижељкујете. Видите себе како плаћате рачуне без стреса, улажете у оно што волите или помажете другима. Што слика буде живља, то ће ваша подсвест брже почети да је прихвата као реалност.
Зашто ово "ради"?
Наука о навикама и психологија потврђују да се наш мозак понаша према сликама и осећањима које му стално понављамо. Ако пред сан уградите осећај обиља, ваше понашање током дана несвесно се усмерава ка приликама које доносе новац. То више није „тајна“, то је начин на који наш ум функционише.
Грешка коју већина прави
Најгоре што можете да урадите је да заспете размишљајући о дуговима, проблемима и страху. Тиме храните подсвест негативним сликама, а оне се враћају кроз још више препрека и губитака. Преокрените фокус и пустите да вас ноћ „пуни“ позитивним програмом.
Када можете очекивати резултате?
Промене се не дешавају преко ноћи – али већ за неколико недеља приметићете да сте мирнији, да доносите паметније одлуке и да вам долазе прилике које раније нисте примећивали, пише Крстарица.