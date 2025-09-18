clear sky
23°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОНОВО У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ Шта су фитнес близнакиње урадиле овог пута?

18.09.2025. 13:57 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
sestre
Фото: Printscreen Youtube/ InstaTV Srbija

Фитнес близнакиње, сестре Наталија и Јулија Ђукић поново су изазвале лавину коментара на мрежама након што су објавиле последњи снимак који је настао у Црној Гори.

Оне су се похвалиле новим искуством – одласком на нудистичку плажу на Ади Бојани, а све су поделиле на мрежама. Друштво им је правила мајка, која их их је и снимила док су биле голе у води. 

– Данас смо изашле из зоне комфора и отишле први пут на нудистичку плажу. Осећај је невероватан – написале су.

Међутим, људима се није допао овај поступак, и премда немају ништа против нудизма, више су замерали објављивање оваквих снимака на мрежама и потребу да све буде јавно

 

 

Многима је било неукусно и што их је мајка снимала наге. 

Ово није први пут да су тиктокерке главна тема јавности. Тако су својевремено шокирале све изјавом да не фарбају јаја на Ускрс.

 

 

– Ми од кад смо вегани, не фарбамо јаја. Тако да ми то не подржавамо. Јер, ту из тих јаја је могло да се изгледне неко пиле. Самим тим, нама то није хумано, а самим тиме, није нам за прославу било какву – рекла је Јулија.

У прошлости се причало и због ситуације када су усвојиле пса, а потом га дале у азил, што је покренуло лавину негативних коментара, а једна од близнакиња је била и на мети критика након што је објавила нагу фотографију са дечком, за коју су пратиоци претпостављали да је настала након односа. 

 

 

фитнес близнакиње нудизам
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПКИЊА ЈЕ ДУБЛЕРКА НАЈЛЕПШЕ ЖЕНЕ СВЕТА  МОНИКЕ БЕЛУЧИ Прва пратиља на избору за Мис, манекенка, глумица, фитнес инструкторка
s

СРПКИЊА ЈЕ ДУБЛЕРКА НАЈЛЕПШЕ ЖЕНЕ СВЕТА  МОНИКЕ БЕЛУЧИ Прва пратиља на избору за Мис, манекенка, глумица, фитнес инструкторка

14.12.2024. 13:31 14:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) НЕ НОСИ ДОЊИ ВЕШ ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ Данијел је тиктокерка и показала је својим пратиоцима како то изгледа
sušilica

(ФОТО) НЕ НОСИ ДОЊИ ВЕШ ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ Данијел је тиктокерка и показала је својим пратиоцима како то изгледа

09.04.2025. 21:13 21:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО/ВИДЕО) ЗБОГ ТИКТОКЕРКЕ НАСТАО ХАОС У СКИЈАШКОМ ЦЕНТРУ Колона аутобуса , за дан дошло 10.000 људи, иза себе оставили крш и лом
скијалиште

(ФОТО/ВИДЕО) ЗБОГ ТИКТОКЕРКЕ НАСТАО ХАОС У СКИЈАШКОМ ЦЕНТРУ Колона аутобуса , за дан дошло 10.000 људи, иза себе оставили крш и лом

31.01.2025. 11:33 11:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај