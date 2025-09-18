ПОНОВО У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ Шта су фитнес близнакиње урадиле овог пута?
Фитнес близнакиње, сестре Наталија и Јулија Ђукић поново су изазвале лавину коментара на мрежама након што су објавиле последњи снимак који је настао у Црној Гори.
Оне су се похвалиле новим искуством – одласком на нудистичку плажу на Ади Бојани, а све су поделиле на мрежама. Друштво им је правила мајка, која их их је и снимила док су биле голе у води.
– Данас смо изашле из зоне комфора и отишле први пут на нудистичку плажу. Осећај је невероватан – написале су.
Међутим, људима се није допао овај поступак, и премда немају ништа против нудизма, више су замерали објављивање оваквих снимака на мрежама и „потребу да све буде јавно”.
Многима је било неукусно и што их је мајка снимала наге.
Ово није први пут да су тиктокерке главна тема јавности. Тако су својевремено шокирале све изјавом да не фарбају јаја на Ускрс.
– Ми од кад смо вегани, не фарбамо јаја. Тако да ми то не подржавамо. Јер, ту из тих јаја је могло да се изгледне неко пиле. Самим тим, нама то није хумано, а самим тиме, није нам за прославу било какву – рекла је Јулија.
У прошлости се причало и због ситуације када су усвојиле пса, а потом га дале у азил, што је покренуло лавину негативних коментара, а једна од близнакиња је била и на мети критика након што је објавила нагу фотографију са дечком, за коју су пратиоци претпостављали да је настала након односа.