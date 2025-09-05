ПОРОДИЛА СЕ МИНИСТАРКА Дубравка Ђедовић Хандановић пре само неколико дана овако говорила о трудноћи: Било је напорно и изазовно, али кад се нешто жели онда се све може
Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић се породила.
Она је са супругом Дамиром Хандановићем добила дете.
Неколико дана пред порођај Дубравка Ђедовић Хандановић је гостовала у "Новом јутру" и том приликом први пут проговорила о трудноћи. Она је током целе трудноће обављала своје пословне обавезе.
- Покушавала сам да то не буде тема до сада, да обављам свој посао одговорно, таква сам особа, мислим да се од мене то очекује. Здравље ми је омогућило да све буде тако до краја, било је напорно и изазовно, али кад се нешто жели онда се све може. Мислим и да је могуће, у овом случају, да буде и развој породице и да жена може да настави да обавља своје професионалне активности, али да допринесе развоју друштва, у смислу повећања наталитета, то нам свима треба, и да то треба да будем пример свима. Захвална сам што сам имала здравствену могућност да то буде тако- рекла је гостујући у јутарњем на Пинку.