ПИСАЦ БЕСТСЕЛЕРА ИМАО ЧАК ЧЕТИРИ ЉУБАВНИЦЕ И НА ЊИМА НИЈЕ ШТЕДЕО Холандској јахачици, док је живела под кровом супружника, поклонио ауто, камион и пастува од 350.000 долара

19.09.2025. 09:21
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф Бизнис
den
Фото: Printscreen Youtube/ Good Morning America

Он је писац који је оборио све рекорде, са милионским тиражима и банковним рачуном напуњеним захваљујући планетарном бестселеру „Да Винчијев код“. Сам амерички аутор трилера Ден Браун признао је да ту књигу „не би могао написати без помоћи своје супруге Блајт“, коју је називао „најталентованијом женом коју је икада упознао“.

Међутим, 2018. њихов брак и креативно партнерство завршили су бурним разводом, а две године касније Блајт је покренула жестоку тужбу. У оптужбама је тврдила да је Браун водио „живот пун лажи“, трошећи заједнички новац на поклоне за чак четири љубавнице – личну тренерку, фризерку, политичарку са Кариба и холандску јахачицу Јудит Пијетерсен, коју је, иронијом судбине, у почетку ангажовала управо Блајт.

 

 

Браун је тада све демантовао, устврдивши да је био „шокиран оптужбама“, назвавши их „написаним без обзира на истину“. Нагласио је да своју супругу није преварио у финансијском смислу и да је Блајт након развода добила половину њиховог заједничког богатства. Спор је 2021. окончан вансудском нагодбом, преноси Јутарњи.

Сада, међутим, долази до новог заокрета у његовом приватном животу. Ден Браун, данас 61-годишњак, у најновијој књизи „The Secret of Secrets“ захваљује својој „вереници Јудит Пијетерсен“, 34-годишњој холандској јахачици. Тиме је први пут јавно потврдио везу са женом коју је његова бивша супруга прозивала у тужби.

 

 

Блајт је тврдила да је романса започела још 2014, када се Јудит након операције рамена опорављала управо у њиховом дому. Тада јој је, наводно, Браун поклонио аутомобил, камион за превоз коња и расног пастува вредног 350.000 долара. Сам аутор је касније инсистирао да је њихова љубавна прича започела тек када је брак са Блајт већ био „само на папиру“.

Јудит је једном приликом на друштвеним мрежама објавила фотографију са пастувом уз опис: „Он је стварно сан.“ Данас се чини да ту реченицу једнако лако може применити и на свог вереника.

Извор:
Телеграф Бизнис
Пише:
Дневник
