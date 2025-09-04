„МОНОГАМИЈА МИ ЈЕ ПОСТАЛА ТЕСНА, ХОЋУ ДА БУДЕМ ПАСТУВ”: Писац открива како му хетерофлексибилност променила живот
Чејс (30), писац из Барселоне, отворено признаје да му је живот постао узбудљивији тек када је престао да гура себе у калуп моногамије. Себе описује као хетерофлексибилног – претежно га привлаче жене, али ту и тамо пожели да истражи и са мушкарцима.
Каже да му је та „сива зона” у сексуалности заправо донела слободу, али и потпуно нови поглед на љубав и везе.
Ево како му је хетерофлексибилност променила живот.
Када моногамија постане тесна кожа
Годинама је био у вези коју је звао „здравом и целовитом”, али дубоко у себи знао је да пропушта део своје природе. Фантазирао је о старијим, сексуално ослобођеним женама и осећао да га сигурност моногамије гуши.
Преломни тренутак? Схватио је да више не жели да се одриче својих снова због везе која му није давала осећај испуњења.
Улазак у етичку немоногамију
Данас признаје своју хетерофлексибилност и практикује оно што зове ЕНМ – етичка немоногамија, где сви знају све и нико није у заблуди.
– Сада имам неколико жена, а не само једну, и живим снове које сам раније потискивао – прича Чејс.
Каже да га овакав начин живота тера да буде и физички спреман:
– Волим да преузимам контролу у кревету, а мишићи ми дају и самопоуздање и издржљивост. Ако хоћу да будем пастув, морам и да изгледам и да издржим као пастув.
Комуникација као најважнији мишић
Није све само у интимном односу – како каже, много дописивања, балансирања и искрене комуникације. Са двема девојкама и још неколико партнерки у игри, његов телефон никада не мирује.
– Разговори иду од нежних порука до флерта, а трудим се да свака зна да је вредна пажње.
Ипак, Чејс наглашава да није поента у броју жена:
– Ценим квалитет пре квантитета. Чак правим паузу између љубавника да бих сваки пут био максималан.
Шта га је научило напуштање моногамије?
Да се ослони на инстинкт и да не губи време када осећаји нестану.
– Нема смисла тражити везу ако је више не осећате. Данас, ако нешто изветри, идем даље.
На крају се шали да му је и календар препун: Паула, Јеванде и још понека изненадна авантура.
Хетерофлексибилност – термин који све чешће чујемо
Према истраживањима, чак 15% Американаца описује себе као хетерофлексибилне. У Британији бројке нису јасне, али тренд раста флуидности у сексуалности је очигледан.