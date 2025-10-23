ФАНОВИ ЋЕ МОЋИ ДА РАЗГОВАРАЈУ СА СУЗАН СОМЕРС И ПОСЛЕ ЊЕНЕ СМРТИ Интелигентни клон готово идентичан као права глумица – супруг шокиран резултатима
Две године након што је глумица Сузан Сомерс (позната по серији „Three’s Company”) преминула после дугогодишње борбе са раком дојке, њен супруг Алан Хамел планира да свету представи њен вештачки интелигентни клон.
Дакле, буквално дигиталну верзију Сузан, направљену помоћу AI технологије.
Хамел, који се с њом венчао још давне 1977. године, потврдио је за магазин People да пројекат иде пуном паром и да ће ускоро бити јавно доступан.
„Сузан су обожавали не само њени најближи, већ милиони људи широм света. Један од наших пројеката који ускоро долази је невероватно занимљив – зваће се Suzan AI Twin (Сузанина AI близнакиња)”, рекао је Алан.
Идеја стара деценијама
Ово није нова прича. Хамел открива да је Сузан о идеји причала још пре неколико деценија – и то са познатим футурологом и изумитељем Рејом Курцвајлом (Ray Kurzweil), човеком који је пионир у свету вештачке интелигенције.
„Постали смо пријатељи пре више од 30 година и причали о томе још тада. Он је знао да ће овако нешто једног дана постати стварност и делио је те информације с нама”, каже Алан.
„Хоћу да наставим да помажем људима”
Према његовим речима, идеја је у потпуности била Сузанина. Хтела је да на овај начин настави да пружа корисне савете о здрављу, с обзиром на то да је написала 27 књига и имала стотине јавних наступа и интервјуа.
„Рекла је: ‘Ајде да то урадимо’. И то је разлог што смо све започели. Пресрећан сам што могу да испуним њену жељу”, објаснио је Хамел.
План је да готов AI клон буде постављен на сајту SuzanneSomers.com, где ће фанови моћи да разговарају са дигиталном Сузан, као да су с њом заиста у контакту.
„Изгледа као права – чак и ја не могу да их разликујем”
Хамел тврди да је резултат невероватан и да је AI клон готово идентичан правој Сузан.
„Био сам са њом 55 година, знам сваки њен израз лица, сваку бору. Кад погледам оригинал и клон једно поред другог – не могу да провалим која је права, а која је вештачка. Невероватно.”
AI верзија глумице тренутно се још „пегла”, али Алан каже да је пројекат „савршено осмишљен” и да једва чека да га подели с јавношћу.
Сузанина борба и наслеђе
Сузан Сомерс преминула је у октобру 2023. године, дан пре свог 77. рођендана, након 23 године борбе са раком дојке. Током живота била је симбол виталности, дисциплине и позитивног духа, што сада, изгледа, њен супруг покушава да продужи кроз технологију.
Постала је славна седамдесетих захваљујући улози Криси Снов у популарној серији „Three’s Company”, која ју је лансирала међу најпознатије комичарке тог времена. Али кад је 1980. године затражила већу плату, продуценти су је отпустили. Уместо да потоне, Сузан је кренула испочетка — и постала једна од најуспешнијих жена у америчком шоубизнису.
Претворила је своје име у бренд: писала је књиге о здрављу, исхрани и хормонима, лансирала производе за фитнес, а њен чувени ThighMaster (справица за вежбање бутина) постао је симбол америчких деведесетих.
У јавности је увек истицала холистички приступ здрављу, често супротстављен званичној медицини, тврдећи да природна исхрана, хормонска равнотежа и позитиван став могу чинити чуда.