НАСИЉЕ НАД ПОЛИТИЧАРИМА...
ПОРНО САЈТ ОБОРЕН Ухапшен мушкарац који је објављивао сексуалне слике политичарки И КАРЛА МЕЛОНИ МЕЂУ ЖРТВАМА
Мушкарац одговоран за порнографски сајт који је објављивао сексуализоване фотографије италијанских политичарки, међу којима је и премијерка Ђорђа Мелони, идентификован је и ухапшен данас захваљујући пријави градоначелнице Фиренце Саре Фунаро, која је била међу жртвама сајта, који је у међувремену оборен.
Како преноси Анса, мушкарца идентификованог као Виктор Витиело је полиција Фиренце испитивала на основу тужбе градоначелнице тог града.
Фунаро је након пријаве изразила задовољство што је осумњичени ухапшен, истичући да је пријаву поднела "не само због себе, већ због свих жена", позивајући друге жене да пријаве сличне инциденте.
"Ово је насиље, чак и када се догађа у свету који је још увек превише нерегулисан као што је интернет. Не смемо да се плашимо да проговоримо", рекла је Фунаро.
Међу могућим кривичним делима која би могла бити истраживана налазе се незаконито ширење сексуално експлицитних слика, клевета и изнуда
Премијерка Мелони, која је и сама била мета сајта, осудила је овакве активности, наводећи да је то манифестација токсичне мушкости и сексизма.
''Ово је ужасно, и желим да упутим солидарност свим женама чија је приватност прекршена", изјавила је Мелони, додајући да је поражавајуће што се и даље сматра нормалним и легитимним газити достојанство жена.
Мелони је позвала надлежне власти да брзо идентификују одговорне и да буду кажњени без попуштања, истичући да је ширење садржаја без пристанка, познато као "осветничка порнографија", кривично дело према законима Италије.
Осумњичени Виктор Витиело, 45-годишњи мушкарац из Помпеје идентификован је као администратор сајта Фика, а назив сајта подсећа на италијански жаргонски назив за женски полни орган.
Витиело је, према наводима полиције, управљао сајтом под надимцима "ФикаМастер" и "БосМјау".