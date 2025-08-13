НЕЗАБЕЛЕЖЕН СКАНДАЛ У ПОЉСКОЈ: Новац ЕУ потрошили на јахте и свингерске и секс клубове СВАКИ ЗЛОТ ЋЕ БИТИ ПРОВЕРЕН!
Пољско Министарство за европске фондове јуче је обуставило све исплате у оквиру програма Европске уније за финансирање хотела, ресторана и културних простора, након што је Иницијатива за транспарентност открила шокантне злоупотребе – новац је завршио на јахтама, у вотка-баровима и компанијама регистрованим на истој адреси као секс-клубови.
Министарка европских фондова, Катарзина Пелчинска-Налеч, изјавила је да ниједна новчана средства више неће бити исплаћивана док се свака од око 2.400 подржаних фирми, чија укупна вредност износи приближно 1,2 милијарде злота (282,3 милиона евра), не ревидира појединачно.
„Сваки злот ће бити проверен“, истакла је министарка, кривећи правила претходне владе странке Закон и правда (PiS). „Наш циљ је да заштитимо поверење јавности у европске фондове и осигурамо да новац заиста стигне до оних којима је намењен.“
До сада је исплаћено око 110 милиона злота (25,8 милиона евра), док је већина буџета програма остала замрзнута. Програм HoReCa, део пољског плана опоравка од пандемије ковид-19, требало је да помогне малим предузећима у туризму и угоститељству да диверсификују пословање након кризе.
Брисел је годинама стопирао исплате из фонда за опоравак, вредног 59,8 милијарди евра за Пољску, због спорова о владавини права са претходном владом, а његово коначно одмрзавање представљало је велики успех премијера Доналда Туска након победе на изборима 2023. године.
Међутим, интерактивна онлајн карта потрошача, објављена прошлог недељу, изазвала је шок и незадовољство јавности, јер су откривене сумњиве куповине – од јахти и луксузног намештаја до средстава додељених фирмама на адресама свингерских клубова. Странка PiS искористила је ову контроверзу како би оптужила Тускову владу за клijentелизам и расипање средстава, истичући пукотине у владиној коалицији.
„Ова средства била су намењена обнови Пољске након пандемије и стварању нових радних места“, рекао је портпарол PiS-а, Рафал Боченек. „Туск је обећао развој који ће свако осетити. Оно што ми осећамо је гломазан смрад и огроман дуг који ћемо сви морати да отплатимо.“
Туск је бранио своју владу, пребацујући кривицу на претходну администрацију PiS-а која је годинама блокирала средства, приморавајући његову владу на брзу имплементацију: „Сто посто одговорности за овај дугогодишњи неред лежи на нашим претходницима, који су блокирали ова средства и оставили нам врло мало времена да их правилно потрошимо.“
„Министарство је олабавило процедуре да би средства стигла до корисника, али неки су то искористили, трошећи их на начине које људи, с правом, сматрају упитним, ако не и отворено криминалним“, додао је Туск.
Портпарол Европске комисије нагласио је да извршно тело ЕУ „помно прати ситуацију“, али да је одговорност за управљање средствима у потпуности на Варшави.