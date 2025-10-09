ПРЕДСЕДНИК КАМЕРУНА СПРЕМА СЕ ЗА СВОЈ ОСМИ МАНДАТ У 92. ГОДИНИ Највише времена проводи у Европи, ако он оде с функције сви предвиђају пропаст!

Нгобо за своје невоље криви, како каже, корумпирани образовни систем који фаворизује децу елите. Како се централноафричка држава припрема за председничке изборе у недељу, он каже да неће изаћи на гласање.

Резултат је, каже, унапред познат - још једна победа 92-годишњег Пола Бије, најстаријег председника на свету, који је на власти током целог његовог живота.

"Већ је сувише стар да би владао, и досадно је знати само за њега као председника", рекао је Нгобо за агенцију Асосијејтед Прес.

Овај осећај деле милиони младих у земљи, чија је просечна старост 18 година - можда најдрастичнији пример тензија између афричке омладине и многих остаралих лидера континента.

Бија тражи осми мандат на изборима који се одржавају у једном кругу, а на којима је регистровано 8,2 милиона бирача.

Фото: Screenshot YT DW News

Први пут је постао председник 1982. године, након оставке свог претходника Ахмадуа Ахиџа, и од тада влада непрекидно. Победник је проглашаван на свих седам наредних избора. Камерун је од стицања независности 1960. године имао само два лидера.

"Суочени са све тежим међународним окружењем, изазови с којима се суочавамо постају све већи", рекао је Бија најављујући нову кандидатуру. "У таквој ситуацији, не могу да избегнем своју мисију." Није навео детаље.

Нестабилна ситуација у земљи

Млади у земљи су гладни посла. Према подацима Светске банке, стопа незапослености износи 3,5%, али чак 57% радне снаге узраста од 18 до 35 година ради у неформалном сектору.

Иако је Камерун земља која производи нафту и бележи умерени економски раст, млади кажу да се користи од тога нису прелиле ван кругова елите.

Земља се суочава и са растућим безбедносним кризама. На западу већ дуго тиња сукоб сепаратиста, углавном међу становницима који говоре енглески, а који тврде да су маргинализовани од стране већинског франкофоног становништва. На северу се прелива побуна Боко Харама из суседне Нигерије, а оружане групе рутински нападају пограничне градове.

Има девет противкандидата

На овим изборима Бија се суочава са девет опозиционих кандидата, укључујући неке своје бивше сараднике и именоване званичнике. Међу њима су Иса Чирома Бакари, који је донедавно био министар рада, и Бело Буба Мајгари, бивши министар туризма.

Још један кандидат који се против Бије кандидовао 2018. и освојио солидних 14% гласова, Морис Камто, добио је забрану кандидовања на овим изборима. Изборна комисија саопштила је да је Камто дисквалификован јер његова странка наводно подржава другог кандидата, што су Камтоови адвокати оспорили. Камто је ухапшен после прошлих избора, када је захтевао поштено бројање гласова.

"Кључни опозициони кандидати су бивши министри у влади Пола Бије који су дали оставке само неколико недеља пре председничких избора. Млади у томе виде двоструке стандарде, што указује на мрачну чињеницу да су 'политика стомака' и лични интереси правило дана", рекао је професор права Вилсон Тамфух са Универзитета у Дшангу за АП.

Он се тиме позвао на тактику "опозиције" оних који покушавају да разводне подршку правим опозиционарима у замену за председникову наклоност.

Подршка долази од елита

Аналитичари кажу да камерунске елите нису спремне да поремете политички поредак након деценија Бијине владавине.

"Нема сумње да је (Бија) веома непопуларан у земљи, али има подршку многих елита и традиционалних поглавара кроз корупцију и новчане мреже. То игра велику улогу у обезбеђивању његове победе", рекао је Нат Пауел, аналитичар за Африку при Оxфорд Аналyтица.

Влада је раније одбацивала такве оптужбе.

Владујућа странка, Народни демократски покрет Камеруна, контролише законодавну власт са 94 од 100 места у сенату и 152 од 180 у националној скупштини.

Бијино здравље често је предмет нагађања јер већину времена проводи у Европи, препуштајући управљање кључним партијским званичницима и члановима породице.

"Делимично је то зато што жели да буде председник док не умре, али делимично и због окружења и владајуће партије", рекао је Пауел.

"Партија жели да га задржи јер је он фактор стабилности - докле год је жив, све остаје на окупу."

На Универзитету Јаунде И, студент геонаука Манунг Вилфрид, стар 27 година, седео је замишљен на степеништу. Рекао је да ће гласати на изборима, али да га ниједан кандидат није убедио, те је критиковао Бијину кандидатуру.

Вилфрид је навео патриотизам као једини мотив за излазак на изборе.

"За добро земље, требало би да препусти вођство некоме ко може боље да разуме и реши проблеме са којима се суочавају млади", рекао је он о Бији.

Попут многих младих, Нгобо је изгубио поверење у изборни систем за који верује да је дизајниран да задржи Бију на власти.

"Промена власти у овој земљи може доћи на друге начине, али не путем гласачке кутије", рекао је он.

