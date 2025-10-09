ЗВЕЗДЕ УПОЗОРАВАЈУ Ове комбинације свекрве и снаје доносе сузе, драму и борбу за превласт!
Неке комбинације хороскопских знакова једноставно не могу да функционишу мирно.
Однос између свекрве и снаје од давнина је посебна животна прича. У већини случајева није лак – иако постоје и изузеци, чини се да ту увек „нешто не штима“. Док би психолози могли да пронађу дубље разлоге зашто се две жене често надмећу око истог мушкарца – сина и мужа – астрологија нуди свој поглед на ствари.
Снаја Лав, свекрва Рак – вечита борба за превласт
Ово је једна од најнапетијих и најкомпликованијих комбинација. Свекрва у знаку Рака склона је да „својата“ сина, да брине о њему и кад је одрастао, често се мешајући у сваки аспект његовог живота. Њена љубав прелази у посесивност и контролу, па њен син постаје немоћан између две снажне жене.
Снаја Лав, с друге стране, не трпи ауторитет и не дозвољава да ико стоји изнад ње – поготово не свекрва која стално показује своју моћ. Рак свекрва сматра породицу својим трофејом и не да на њу, док Лавица доминира и жели да буде главна. Резултат је – стално такмичење, надметање и борба за превласт над сином.
Снаја Ован, свекрва Шкорпија – експлозија емоција
Ово је права астролошка бомба. Ован је ватрен, директан и увек спреман да каже све што мисли, док је Шкорпија дубоко емотивна, али и љубоморна и посесивна. Такав спој доноси сукобе пуне тешких речи и драматичних сцена.
Свекрва Шкорпија не подноси кад неко заузме њено место у синовљевом срцу, а снаја Ован нема намеру да се повлачи. Марс и Плутон – планете које владају овим знаковима – доносе ратничку енергију, па је њихов однос често борба без предаха. Ипак, снајке Овнови углавном излазе као победнице, јер им борбеност и директност дају предност у овој ватреној игри.
Снаја Девица, свекрва Близанац – речи које боле
Наизглед мирна комбинација, али испод површине тиња стални немир. И Девица и Близанац су под владавином Меркура, планете комуникације, што значи да обе знају да користе речи – понекад и као оружје. Свекрва Близанац воли да доминира кроз причу и често мења расположење, док је снаја Девица аналитична, критична и воли ред и јасноћу.
Њихови разговори лако прерасту у препуцавања, јер обе желе да докажу да су паметније и способније. Када ћуте, то траје данима, јер ниједна не жели да попусти прва. Муж, односно син, постаје једини „преводилац“ између две жене које говоре истим језиком, али се никада до краја не разумеју.
Астролошка слагања и неслагања не одређују судбину, али могу да објасне зашто се неке енергије једноставно сударају. Однос свекрве и снаје може да буде и топао и складан – ако постоји узајамно поштовање. Али, када се у исту кућу „усељавају“ Лав и Рак, Ован и Шкорпија или Девица и Близанац, мир постаје готово немогућа мисија.