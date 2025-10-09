ФЕЈСБУК ЈЕ УВЕО ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ Нови алгоритам ће вам доносити другачији садржај, ево по ком критеријуму
Нови Фејсбук систем даје предност новијем и релевантнијем садржају, док вештачка интелигенција додатно персонализује препоруке и резултате претраге, са циљем да корисници више времена проводе на платформи.
Фејсбук је најавио промене алгоритма због којих ће се корисницима приказивати знатно више кратких видеа (Reels) који им заиста одговарају. Циљ је да се сваком кориснику прикаже садржај који га највише занима, како би више времена проводио на платформи и како би му се, наравно, приказало што више реклама.
Фејсбук ће убудуће давати приоритет новијем садржају, па ће корисницима приказивати и до 50% више Reels видеа објављених тог дана. Уз то, из компаније Марка Цукерберга кажу да желе да се "врате коренима" и поново повежу људе са пријатељима и породицом. Корисници су сличан покушај већ имали прилику да виде пре неколико година, али су с временом фокус поново вратио на вирални садржај.
Зелено светло за АИ клипове
Промене алгоритма нису дошле случајно. Фејсбук је спровео интерно тестирање које је показало да корисници желе да виде што више нових видео записа. Када им се такав садржај приказује, људи чешће отварају апликацију и више времена проводе на платформи.
Из компаније додају да је видео већ годинама један од најпопуларнијих формата на Фејсбуку и да се време гледања ове врсте садржаја сваке године повећава за око 20%.
Интересантно је да алгоритам неће правити разлику између стварних и АИ видеа. Дакле, ако Фејсбук препозна да волите клипове које су направили алати као што су Sora или Midjourney, добићете више таквог садржаја. С друге стране, ако преферирате видее својих пријатеља - алгоритам ће то испратити.
Како је Џаџит Чавла из Фејсбук-а објаснио за CNET, све зависи од сигнала које корисник шаље алгоритму. Ако лајкујете, коментаришете и делите одређене објаве, приказиваће вам се више сличних. Ако их означите као "не занима ме", биће их све мање.
Уз то, Фејсбук уводи и препоруке приликом претраге које покреће вештачка интелигенција (АИ). АИ ће корисницима предлагати појмове за претрагу на основу тема и садржаја за које су раније показали интересовање.