11.09.2025.
Нови Сад
Са 121 убодом ножем снаја зверски пресудила свекрви! ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ ЖЕНА (40) ОСУЂЕНА НА ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР

11.09.2025. 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: Pexels

Виши суд у Новом Пазару је данас Алдину Лакоту (40) осудио на доживотну казну затвора због убиства свекрве Б. Л. (66) из Дубнице код Сјенице, што је први случај у Србији да је једна жена осуђена на ту казну, објавио је Радио Сто плус.

Она је проглашена кривом за тешко убиство, а у образложењу висине казне председник Судског већа Радан Нишавић рекао је да је Лакота злочин извршила на свиреп и подмукао начин.

Лакота је, по налазима вештака, свекрви нанела 121 убод ножем, од којих је 50 било у главу и врат. Злочин је извршила користећи информације своје малолетне ћерке да би била сигурна да ће Б.Л. бити сама у кући када је нападне.

То је наведено и у оптужници коју је заступао виши тужилац Аднан Баћићанинкоји је у завршној речи тражио да се Лакота казни доживотним затвором.

Злочин је извршен 28. маја прошле године, а окривљена је потом пешке отишла до Сјенице, а затим, користећи два таксија, до Златибора и Ужица, где је ухапшена.

Како је реч о првостепеној пресуди, бранилац окривљене има право жалбе Апелационом суду у Крагујевцу.

По информацијама Радија Сто плус, данашња пресуда Вишег суда у Новом Пазару је и прва којом је неком изречена казна доживотног затвора на територији коју покрива крагујевачки Апелациони суд.

доживотни затвор убиство снаја
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Вести Хроника
