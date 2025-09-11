Са 121 убодом ножем снаја зверски пресудила свекрви! ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ ЖЕНА (40) ОСУЂЕНА НА ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР
Виши суд у Новом Пазару је данас Алдину Лакоту (40) осудио на доживотну казну затвора због убиства свекрве Б. Л. (66) из Дубнице код Сјенице, што је први случај у Србији да је једна жена осуђена на ту казну, објавио је Радио Сто плус.
Она је проглашена кривом за тешко убиство, а у образложењу висине казне председник Судског већа Радан Нишавић рекао је да је Лакота злочин извршила на свиреп и подмукао начин.
Лакота је, по налазима вештака, свекрви нанела 121 убод ножем, од којих је 50 било у главу и врат. Злочин је извршила користећи информације своје малолетне ћерке да би била сигурна да ће Б.Л. бити сама у кући када је нападне.
То је наведено и у оптужници коју је заступао виши тужилац Аднан Баћићанин, који је у завршној речи тражио да се Лакота казни доживотним затвором.
Злочин је извршен 28. маја прошле године, а окривљена је потом пешке отишла до Сјенице, а затим, користећи два таксија, до Златибора и Ужица, где је ухапшена.
Како је реч о првостепеној пресуди, бранилац окривљене има право жалбе Апелационом суду у Крагујевцу.
По информацијама Радија Сто плус, данашња пресуда Вишег суда у Новом Пазару је и прва којом је неком изречена казна доживотног затвора на територији коју покрива крагујевачки Апелациони суд.