НЕ ЗНА СЕ КО ЈЕ, АЛИ СВИ МУ „СКИДАЈУ КАПУ” Док остали спавају, анонимни уметник чисти град од ружних и увредљивих графита

09.10.2025. 18:36
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
графити
Фото: Pixabay

Он је непознати „ноћни молер” који обилази зграде и префарбава ружне графите, претварајући уништене зидове у чисте, уредне површине.

Иако његов идентитет још увек није познат, оно што ради изазива дивљење и поштовање.

Сведоци кажу да се појављује само ноћу, потпуно опремљен – канта фарбе, ваљак, тамна одећа и одлучност да врати леп изглед фасадама.

Ради брзо, прецизно и без икакве помпе. У питању је прави градски херој”, пишу корисници друштвених мрежа који су га видели на делу.

 

 

Префарбава само ружне и увредљиве графите

Иако би се могло помислити да је противник уличне уметности, овај тајни италијански уметник пажљиво бира које графите префарбава.

Не дира уметничке мурале, већ уклања неукусне натписе и шкработине које нарушавају изглед зграда и споменика.

На Инстаграму, где се појављују снимци његовог рада, корисници га зову ноћни молер” или италијански борац против графита”.

Италијански уметник који жели да остане анониман

Према објавама на мрежама, реч је о италијанском уметнику који намерно остаје анониман, јер жели да се говори о његовом делу, а не о његовом имену.

Његов циљ је јасан – очистити градове од ружних натписа и вратити им достојанство.

Иако делује у тишини, овај непознати молер је постао симбол борбе за лепши и чистији град, доказ да хероји понекад раде – док сви остали спавају.

