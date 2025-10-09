НЕ ЗНА СЕ КО ЈЕ, АЛИ СВИ МУ „СКИДАЈУ КАПУ” Док остали спавају, анонимни уметник чисти град од ружних и увредљивих графита
Он је непознати „ноћни молер” који обилази зграде и префарбава ружне графите, претварајући уништене зидове у чисте, уредне површине.
Иако његов идентитет још увек није познат, оно што ради изазива дивљење и поштовање.
Сведоци кажу да се појављује само ноћу, потпуно опремљен – канта фарбе, ваљак, тамна одећа и одлучност да врати леп изглед фасадама.
„Ради брзо, прецизно и без икакве помпе. У питању је прави градски херој”, пишу корисници друштвених мрежа који су га видели на делу.
Префарбава само ружне и увредљиве графите
Иако би се могло помислити да је противник уличне уметности, овај тајни италијански уметник пажљиво бира које графите префарбава.
Не дира уметничке мурале, већ уклања неукусне натписе и шкработине које нарушавају изглед зграда и споменика.
На Инстаграму, где се појављују снимци његовог рада, корисници га зову „ноћни молер” или „италијански борац против графита”.
Италијански уметник који жели да остане анониман
Према објавама на мрежама, реч је о италијанском уметнику који намерно остаје анониман, јер жели да се говори о његовом делу, а не о његовом имену.
Његов циљ је јасан – очистити градове од ружних натписа и вратити им достојанство.
Иако делује у тишини, овај непознати молер је постао симбол борбе за лепши и чистији град, доказ да хероји понекад раде – док сви остали спавају.