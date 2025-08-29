clear sky
36°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОШ ЈЕДАН ГРАФИТ МРЖЊЕ УПУЋЕН МИЉЕНКУ ЈЕРГОВИЋУ Књижевник и новинар овог пута зна ко је сумњив

29.08.2025. 12:04 12:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
јерговић
Фото: Printscreen Youtube/ РТС Планета

У Загребу је јутрос освануо нови графит са претњом новинару и књижевнику Миљенку Јерговићу, у којем се спомиње и опозициона посланика Далија Орешковић, која је осудила претходну претњу исписану на згради у којој Јерговић живи.

Најновија порука исписана црним великим словима појавила се јутрос у Новом Загребу у Фреудеовој улици, а из поруке произлази да је реч о претњи повезаној са Јерговићевим новинарским радом и јавним иступима.

Сарајево испод Требевића поведите Далију и четника Јерговића, исписано је белој позадини зида једне зграде.

Миљенко Јерговић је књижевник и новинар, рођен у Сарајеву, а живи у Загребу.

Јучерашња претња исписана на згради у којој Јерговић живи гласила је:

Једне коловошке (августовске) ноћи, Миљенко нече добро проћи. Наша држава. Наша правила.

Јерговић је поводом јучерашње претње на свом Фејсбуку написао да је она очита и недвосмислена, али да је неће пријавити полицији, већ му је намера само да обавести јавност.

И схватам је јако озбиљно. Знам, као и ви, с које стране долази. Знам, као и ви, ко су њени инспиратори и покровитељи. Смисао претње је двојак: с једне стране, они желе да се жртва престрави, да се барем нелагодно осећа, све док не остваре оно што и јесте садржај претње, навео је Јерговић.

И још нешто, додао је Јерговић: полиција, кад јој пријављујете овакве случајеве, увек упита сумњате ли на неког. То питање је понижавајуће, али овај пут на њега имам одговор. Сумњам на председника Владе РХ Андреја Пленковића и на министра унутарњих послова Давора Божиновића.

Сличног је мишљења и посланица Далија Орешковић, која је јуче на друштвеним мрежама написала: Иза сваке овакве претње стоји Пленковићева и ХДЗ-ова власт која Хрватску претвара у проусташку паратворевину у којој су режимски певачи, навијачки хулигани, милитантни ветерани и свештеници који шире мржњу изнад државних тела и институција. Стање претњи и страха је тик до несреће. Пола минута до 12, до потпуног пада државе каква је у Уставу записана, навела је Орешковић, пренео је загребачки Вечерњи лист.

графит мржње миљенко јерговић загреб
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) У ХРВАТСКОЈ ПОНОВО ПРЕТЊЕ КЊИЖЕВНИКУ МИЉЕНКУ ЈЕРГОВИЋУ Ужасна порука на зиду граде у којој живи
m

(ФОТО) У ХРВАТСКОЈ ПОНОВО ПРЕТЊЕ КЊИЖЕВНИКУ МИЉЕНКУ ЈЕРГОВИЋУ Ужасна порука на зиду граде у којој живи

28.08.2025. 16:29 16:35
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
У КЦНС почео 12. Прозефест, Јерговићу награда „Милован Видаковић”

У КЦНС почео 12. Прозефест, Јерговићу награда „Милован Видаковић”

25.09.2018. 20:16 20:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Јерговић: Ми, Балканци, увек радије пристајемо уз легенду

Јерговић: Ми, Балканци, увек радије пристајемо уз легенду

23.09.2018. 11:44 12:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај