ЈОШ ЈЕДАН ГРАФИТ МРЖЊЕ УПУЋЕН МИЉЕНКУ ЈЕРГОВИЋУ Књижевник и новинар овог пута зна ко је сумњив
У Загребу је јутрос освануо нови графит са претњом новинару и књижевнику Миљенку Јерговићу, у којем се спомиње и опозициона посланика Далија Орешковић, која је осудила претходну претњу исписану на згради у којој Јерговић живи.
Најновија порука исписана црним великим словима појавила се јутрос у Новом Загребу у Фреудеовој улици, а из поруке произлази да је реч о претњи повезаној са Јерговићевим новинарским радом и јавним иступима.
„Сарајево испод Требевића поведите Далију и четника Јерговића”, исписано је белој позадини зида једне зграде.
Миљенко Јерговић је књижевник и новинар, рођен у Сарајеву, а живи у Загребу.
Јучерашња претња исписана на згради у којој Јерговић живи гласила је:
„Једне коловошке (августовске) ноћи, Миљенко нече добро проћи. Наша држава. Наша правила.”
Јерговић је поводом јучерашње претње на свом Фејсбуку написао да је она „очита и недвосмислена”, али да је неће пријавити полицији, већ му је намера само да обавести јавност.
„И схватам је јако озбиљно. Знам, као и ви, с које стране долази. Знам, као и ви, ко су њени инспиратори и покровитељи. Смисао претње је двојак: с једне стране, они желе да се жртва престрави, да се барем нелагодно осећа, све док не остваре оно што и јесте садржај претње”, навео је Јерговић.
И још нешто, додао је Јерговић: полиција, кад јој пријављујете овакве случајеве, увек упита сумњате ли на неког. То питање је понижавајуће, али овај пут на њега имам одговор. Сумњам на председника Владе РХ Андреја Пленковића и на министра унутарњих послова Давора Божиновића”.
Сличног је мишљења и посланица Далија Орешковић, која је јуче на друштвеним мрежама написала: „Иза сваке овакве претње стоји Пленковићева и ХДЗ-ова власт која Хрватску претвара у проусташку паратворевину у којој су режимски певачи, навијачки хулигани, милитантни ветерани и свештеници који шире мржњу изнад државних тела и институција. Стање претњи и страха је тик до несреће. Пола минута до 12, до потпуног пада државе каква је у Уставу записана”, навела је Орешковић, пренео је загребачки Вечерњи лист.