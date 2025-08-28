(ФОТО) У ХРВАТСКОЈ ПОНОВО ПРЕТЊЕ КЊИЖЕВНИКУ МИЉЕНКУ ЈЕРГОВИЋУ Ужасна порука на зиду граде у којој живи
ЗАГРЕБ: Књижевник и новинар Миљенко Јерговић, рођен у Сарајеву а живи у Загребу, поново је добио претње, овог пута не преко друштвених мрежа, већ је исписана на зиду зграде у којој живи.
"Једне коловошке (августовске) ноћи Миљенко неће добро проћи", исписано је на зиду великим црним словима, а у наставу испод је додатак исписан плавом бојом: "Наша држава наша правила".
Фотографију поруке Јерговић је објавио на свом Фејсбуку и додао да је то данас затекао на згради у којој живи.
"Претња је очита и недвосмислена. И схватам је јако озбиљно. Знам, као и ви, с које стране долази. Знам, као и ви, ко су њени инспиратори и покровитељи", навео је Јерговић и додао: "Смисао претње је двојак: с једне стране, они желе да се жртва престрави, да се барем нелагодно осећа, све док не остваре оно што и јесте садржај претње. Друго је, међутим, важније: произвести нелагоду код жртвиних суседа. Није сасвим угодно у застрашеним друштвима, под фашистичким и расистичким идеологијама, живети у згради у којој је разоткривен и јавно обележен један: Ром, Јевреј, Србин, Југославен, левичар...".
Препуштајући читаоцу да настави започети низ, Јерговић каже да би наједноставније, наравно, било отићи, чиме, како каже, био остварен смисао овог графита, нарочито дела у којем пише: "Наша држава наша правила", исписаног карактеристичном модром бојом.
"Али како је на мени реч, онда да кажем и ово: премда полицији нећу поднети пријаву, напросто зато што немам времена, нити у овој врсти случајева имам поверења у полицију, сваки напад на себе и своје ближње учинићу јавним. И учинићу све да о њему буду обавештени сви који, било где на свету, објављују моје књиге или пишу о њима", навео је Јерговић.
И још нешто, додао је: полиција, кад јој пријављујете овакве случајеве, увек упита - сумњате ли на неког. То питање је понижавајуће, али овај пут на њега имам одговор. "Сумњам на председника Владе РХ Андреја Пленковића и на министра унутрашњих послова Давора Божиновића", написао је Јерговић.