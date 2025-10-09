Сан о родитељству претворио се у ноћну мору ПАР КУПИО БЕБЕ ОД СУРОГАТ МАЈКЕ У УКРАЈИНИ Описали стравичне услове у којима те жене живе
Прича пара који је купио бебе од сурогат мајке из Украјине и покајао се. Ускови у којима те жене живе су језиви.
Није реткост, посебно на западу, да се пар који не може да добије бебу обрати сурогат мајци за помоћ. Мање уобичајено (макар није толико јавно) јесте да се бебе "купују" од сурогат мајке. Управо на такав договор је пристао британски пар који живи у Мексику. Ово је њихова прича...
Бјанка и Вини Смитсу су последњи пут прегледали списак за паковање. Ту су били сви неопходни папири, два пута проверени, новац промењен у страну валуту, речници и медицински прибор. Затим, лепо сложене пелене, бенкице, флашице и конзерве млека у праху за бебе. Сутрадан је требало да лете у Украјину као брачни пар без деце, те да се врате неколико недеља касније као родитеља дечака близанаца које је родила сурогат мајка.
После осам неуспелих вантелесних оплодњи, сломљеног срца и на хиљаде потрошених фунти готово да су одустали од свог сна да постану родитељи, пише "Daily Mail". Но, блистали су од среће и узбуђења јер ће њихов сан коначно бити остварен уз помоћ сурогат мајке.
Бјанка је за највећу украјинску компанију за сурогат мајчинству сазнала на Фејсбуку.
"Нудили су гаранцију да ћете бебу однети кући. Платите око 40 хиљада фунти и покушавате све док не добијете бебу. Замениће доноре јајнх ћелија или сурогате док то не постигну како треба. Мислили смо да је то савршено", каже ова 45-годишњакиња.
Али ова књижевница данас каже да се њихов сан о сурогат мајчинству претворио у "ноћну мору" практично чим су слетели у Украјину како би дочекали рођење својих близнаца - Мака и Алека, који сада имају осам година.
"И дан данас се осећамо кривим"
Бјанка прича да је тамо из прве руке видела истинске размере шокантне трговине бебама које рађају сурогат мајке - породиље су боравиле у врелим породилиштима без климе "попут стоке". Биле су принуђене да се умивају и купају из флаша воде у прљавим тоалетима, јер није било туша и биле су исувише уплашене да се жале - страховале су да нешто не учине њиховим породицама.
Смитови су открили да је њихова сурогат мајка, неудата мама двоје деце из руралног дела Украјина, подвргнута хитној операцији одмах након што им је родила близанце. Кажу да се и дан данас осећају кривим због онога што је прошла у њихово име.
"Веома нам је тешко да откријемо како се тачно поступало са сурогат мајкама због језичке баријере. Али сви које смо упознали, а имали су искуство са истом фирмом као и ми, нису били задовољни", истичу супружници за "Daily Mail".
Низбежно је споменути да је овај пар несвесно подстакао скандалозну међународну трговину сурогат мајчинства у Украјини вредну око милијарду фунти.
"Обожавамо своје синове, али увек се сетимо њихове сурогат мајке. Да смо знали како су према њој поступали, учинили бисмо све да јој буде боље", додају они.
Шта се по закону плача сурогат мајкама?
Иако је сурогат мајчинство легално у Великој Британији једине дозвољене исплате су трошкови који су настали као резултат трудноће, попут здравствених рачуна и накнаде за одсуство са посла. Сходно томе, број жена које се у Великој Британији добровољно пријављују за сурогат мајке је веома мали, што пуно парова води пут иностранства.
Сурогат мајка била 29-годишња пекарка
Бјанка и Вини, који живе у Мексику где он ради као војни саветник, истичу да су покушали да се помире са тим да немају децу. Но, Бјанка је онда сазнала за поменути украјинсkи ВИП програм "гарантујемо бебу" који је коштао око 43. 000 фунти. У јулу 2016. отишли су на консултације.
"Све је изгледало савршено - били смо узбуђени", прича Бјанка и додаје да су се три месеца касније вратили у Кијев како би дали Винијеву сперму и на основу података изабрали донора јајних ћелија. База података укључивала је фотографије и снимке украјинских жена и детаље попут боје очију, висине и тежине, образовања и занимања.
Њихова сурогат мајка, 29-годишња пекарака пронађена је у року од недељу дана.
"Знала сам да то ради због пара, али ме то није узнемирило. Имамо познаницу у САД која је већ четири пута била сурогат и то ради због новца. Нисам то доживљавала као експлоатацију", каже Бјанка и додаје да једини контакт који су током трудноће имали са њм јесте био повремени Skype разговор и то са преводиоцем који је запослен у клиници.
"Открили смо да су само њен дечко и њихово двоје деце знали за трудноћу. Многи од њих то раде у тајности, јер локалци то мрзе", додаје ова Британка. Како се приближивао датум рођења беба - у јулу 2017 - све је почело да се расплиће. "Почело је са услугом коју смо добили када смо стигли у Кијев. Рекли су нам да ћемо имати луксузан стан, али био је прљав и апсолутно одвратан. Дефинитивно није било окружење за тек рођену бебу. Тражили смо чистачице од агенције, али оне су одрадиле толико ужасан посао да смо морали сами да купимо средства за чишћење и орибамо стан", напомињу супружници.
Они су платили приватну болницу за сурогат мајку, али је ипак завршила у државној.
"Било је прљаво и смрдело је на дим. Вриштали су и викали на нас, тражили да одемо. Испоставило се и да све сурогат мајке бораве у проодилишту пре него што се породе и држе их као стоку, иако су нам обећали да ће бити смештена у луксузном смештају неколико недеља пред порођај. Остали смо на сурогат одељењу, па смо тако и видели како су све сурогат мајке збијене. Било је врело и није било климе усред лета", прича овај пар у својим 40-им.
Сурогат мајка је напустила болницу у сузама
"Била сам јој изузетно захвална, али сам такође могла да замислим како се осећа празно након што је девет месеци носила бебе, а потом их се одрекла. Питала сам је да ли би то поновила и рекла ми је: "Не, превише ме боли срце". Агенција је тврдила да ћемо добити неког ко је навикао на сурогат мајчинство, али њој је ово било први пут и то ју је емотивно уништило", присећа се Бјанка.
Она је у почетку била толико усхићена читавим поступком, да је чак једно време била посредних између клинике и будућих родитеља. Сада каже да је била "невероватно наивна".
"Све док нисмо стигли у Украјину пред рођење дечака, наставили смо да их хвалимо и препоручујемо. Несрећна сам јер сам слала и друге парове тамо, јер да сам знала како ствари стоје упозорила бих их да не иду ни близу клинике. Они не размишљају о животима људи ни о емоционалном аспекту. Волимо своје дечаке више од свега. Али да опет прођемо кроз исто, покушали бисмо да уредимо да сурогат мајка живи са нама током трудноће како бисмо били сигурни да се о њој брине добро", закључили су ови Британци за "Daily Mail".
Yumama. mondo