Раде на подизању наталитета ОВАЈ ЛАНАЦ ХОТЕЛА ДАЈЕ НАГРАДУ ПАРОВИМА КОЈИ ЗАЧНУ БЕБУ У ЊИХОВИМ ОБЈЕКТИМА
Пољски ланац хотела уводи награду за парове који зачну бебе у њиховим објектима како би помогли демографски опоравак земље у којој је стопа наталитета већ 12 година константно у паду.
Ланац ''Arche'', који се истовремено бави некретнинама, има 23 хотела, бројне зграде и конференцијске сале широм Пољске.
Ова компанија обећала је да ће поред награде паровима који могу да докажу да су своју бебу зачели у њиховим хотелима, понудити и бесплатне породичне прославе као што је крштење детета.
Из пољске компаније је такође обећано да ће парови који купе стан од њих и добију бебу после усељења добити бонус од око 2.340 евра, пренела је БФМ телевизија.
Понуда важи за парове у којима бар један од партнера има пољско држављанство, живи у Пољској и пунолетан је.
Компанија такође даје бонусе својим службеницима који имају деце.
У Пољској је у 2024. број новорођене деце био за 157.000 мањи од броја умрлих, а очекује се да ће се овај тренд наставити наредних година, предвиђају службе за социјалну заштиту.
Крајем јуна, Пољска је имала 37,4 милиона становника, што је за million мање него 2015. године.