„РАТ НА ИСТОКУ, УНИШТИЋЕ ЗАПАД!“, предвидела је чувена БАБА ВАНГА Ево шта су НОСТРАДАМУС И ЈОШ 2 САВРЕМЕНА ПРОРОКА „видели“! Језиве визије за 2025. годину
Четири позната пророка, укључујући чувену бугарску видовњакињу Бабу Вангу и француског астролога Нострадамуса из 16. века, изнели су слична, забрињавајућа предвиђања за 2025. годину.
Заједничка им је прогноза о великом светском сукобу, за који верују да би могао да прерасте у Трећи светски рат.
У исто верују и два савремена мистика – хипнотерапеут из Лондона Ницолас Аујула и бразилски „живи Нострадамус“ Атос Саломе – који су своје забрињавајуће визије изнели јавности крајем прошле године.
Баба Ванга, позната бугарска пророчица која је већ деценијама предмет фасцинације због низа тачних предвиђања, још је пре много година наводно „видела“ надолазећи светски сукоб који ће кренути с истока. Према њеним речима: „Почеће рат на Истоку, и доћи ће до Трећег светског рата. Рат на Истоку уништиће Запад.“
Ова предикција додатно је добила на тежини након снажног земљотреса у марту 2025., када је 7.7-магнитудни потрес погодио Мјанмар и Тајланд, усмртивши више од 3.000 људи – што је многе навело да то повежу с њеним пророчанством о „разорном потресу“ за ову годину.
Баба Ванга већ је стекла глобалну репутацију захваљујући својим тачним предвиђањима – једно од најпознатијих односи се на терористички напад 11. септембра 2001. године. Још 1989. године наводно је изјавила: „Ужас, ужас! Америчка браћа пашће након напада челичних птица. Вукови ће завијати у грму, а невина крв ће се проливати.“ Многи су то протумачили као опис напада на куле Близнакиње, уз референцу на авионе („челичне птице“) и тадашњег америчког председника Џорџа W. Буша („грм“ = bush).
Нострадамус: „Немилосрдни ратови и повратак куге“
Ништа мање узнемирујућа нису ни пророчанства Нострадамуса, који је у својој књизи Les Prophéties, објављеној око 1555. године, записао: „Када људи из европских земаља виде како Енглеска поставља свој престо у залеђу… с њених бокова водиће се окрутни ратови.“
У истој књизи наводи и: „Краљевство ће бити обележено тако окрутним ратовима, непријатељи ће се појавити изнутра и споља. Велика куга из прошлости вратиће се, нити један непријатељ неће бити смртоноснији под небом.“
Многи верници у Нострадамусове визије тврде како је предвидео и бацање атомске бомбе на Хирошиму и Нагасаки, описујући уништење два града: „У два града биће пошасти каквих никад пре није било.“
„Рат људи и машина“
Бразилац Атос Саломе, којег обожаваоци називају „живим Нострадамусом“, такође упозорава да ће 2025. обележити разарајући сукоби, али он у својој визији иде и корак даље – предвиђа технолошки аспект рата.
Ово није само рат људи, већ и машина. А шта долази након тога?, пита се Саломе, позивајући се на тренутни рат у Источној Европи и растуће напетости у Азији и САД.
„Година без саосећања и страшног насиља“
Слично мишљење дили и британски хипнотерапеут Николас Аујула, који је упозорио да ће 2025. бити година у којој ће човечанство показати „мањак саосећања“.
Видећемо страшна дела људске злобе и насиља једних према другима – у име религије и национализма, изјавио је за Дејли мејл.
Аујула је раније предвидо и смртоносне земљотресе и друштвене немире, због чега се његове речи све чешће узимају у обзир.
Јесу ли ова пророчанства стварна претња или случајност?
Иако је прошло већ пет месеци 2025. године без светског сукоба апокалиптичних размера, ова подударност између четворо видовњака – двоје из историје и двоје савремених – изазива забринутост међу онима који прате пророчанства.
Наука, наравно, остаје скептична према оваквим предикцијама, али кроз историју су нека од њих доиста изазвала шокантну сличност с каснијим догађајима.
За сада, остаје нам да се надамо се да сви ови мистици – барем кад је реч о овој години – ипак нису у праву, преноси Крстарица.