РЕШЕНА МИСТЕРИЈА БЕРМУДСКОГ ТРОУГЛА? Ево шта на озлоглашеном „парчету“ Атлантика гута бродове
Океанограф са Универзитета у Саутемптону др Сајмон Боксал тврди да је решио мистерију Бермудског троугла, локацију озлоглашену у популарној култури.
Његово тумачење за разлику од других теорија не подразумева ванземаљце или интердимензионалне портале.
Уместо тога Боксал каже да су узрок нестанака у Бермудском троуглу џиновски таласи, односно екстремни олујни таласи који праве непредвидиве зидове воде који могу да достигну двоструку висину од обичних таласа, чак до 30 метара, невероватно су стрми и могу неочекивано да ударе из праваца из којих не долази ветар, преноси Дејли мејл.
Према речима Боксала, велики брод заробљен једним од ових смртоносних таласа може да потоне за два или три минута. Боксал је говорећи у документарној серији Канала 5, „Енигма Бермудског троугла“, рекао да је Бермудски троугао посебно жариште за настанак таквих таласа који висину до 30 метара могу да постигну када се покрене конвергенција олуја око тропског региона Бахама.
Ти таласи могу да преломе брод на два дела ако ударе из погрешног угла, што потенцијално објашњава неке од пронађених олупина. Научници још увек нису сигурни како се формирају, али би они могли да буду изазвани комбиновањем више таласа. Олује такође могу да фокусирају енергију таласа у необичан правац, спајајуćи више таласа у један џиновски.
- А ако постоје додатни са Флориде, то може бити потенцијално смртоносна формација џиновских таласа - рекао је он.
Објашњава и да су ти таласи веома јаки, али и да је штета већа што је брод већи.
Са друге стране, већина научника која је проучавала наводни феномен Бермудског троугла утврдила је да број падова авиона и бродолома у Бермудском троуглу у нормалним границама, односно да нема мистерије коју треба решити.
Бермудски троугао или Ђавољи троугао је област Северног Атлантског океана чије границе су, угрубо, Флорида, Бермудска острва и Порторико. Први извештаји о мистериозним нестанцима у овом подручју су се појавили 1950. Још 1975. Лери Куш објавио је књигу „Мистерија Бермудског троугла: Решено“ у којој је навео доказе да је већина извештаја о нестанцима нетачна, сумњива или претерана.
- Нема доказа да се мистериозни нестанци дешавају већом фреквенцијом у Бермудском троуглу него у било ком другом делу океана са доста путника – навела је америчка Национална океанска и атмосферска администрација (НОАА) на свом сајту.
Осим тога, подаци осигуравајуćе компаније Лојдс из Лондона показују да у Бермудском троуглу нема више губитака него било где другде у свету.
- Велики број острва у Карипском мору ствара многа подручја плитке воде која могу бити опасна за пловидбу бродова - навела је агенција, а преноси Дејли мејл.
Много људи свакодневно путује овим подручјем без икаквих проблема.