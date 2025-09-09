light rain
РЕШИТЕ СЕ БУЂИ И ВЛАГЕ ЗА СВА ВРЕМЕНА Молери знају ЦАКУ, користе 1 производ из кухиње!

09.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
зид
Фото: pexels.com

Јелена је годинама покушавала да се реши буђи у купатилу. Скупи спрејеви нису помагали, а мириси хемикалија су је гушили.

Све се променило када је открила трик професионалних молера – мала чашица соде бикарбоне учинила је чудо. Њено купатило и кухиња више никада нису имали влагу ни буђ.

Један производ – невероватни ефекат
 

Молери користе соду бикарбону која се већ налази у вашој кухињи. Само мала количина правилно нанесена уништава влагу и спречава поновни раст буђи.

Како применити трик професионалаца
 

Узмите чашицу соде бикарбоне и нанесите је на проблематична места према упутству.
 

Оставите да делује и пратите како буђ нестаје.
 

Редовно проветравајте простор и поновите третман по потреби.
 

Пратите једноставна правила молера и резултат неће изостати – влагу и буђ ћете заборавити заувек.
 

Након примене овог трика, простор постаје сув, чист и без непријатних мириса. 

Осим што елиминише буђ, овај метод побољшава квалитет ваздуха и штеди новац на хемикалијама и професионалним третманима, пише Крстарица.
 

