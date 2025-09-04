ШОКАНТНИ ПРИЗОРИ У МЕСАРИ КОД СМЕДЕРЕВА Откривено месо пуно буђи, нигде порекла и декларације, снабдевано неколико ресторана, полиција одмах реаговала
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Смедереву.
Шокантне фотографије из једне месаре код Смедерева - прљавштина на све стране, зарђали пултови, а по месу мушице и трагови буђи.
Полиција је запленила више од три тоне меса и привела власника.
Полиција у Смедереву, Одељења криминалистичке полиције, у сарадњи са ветеринарском и санитарном инспекцијом, након контроле нерегистроване, импровизоване месаре у селу Удовице код Смедерева, ухапсили су мушкарца (58) из Смедерева, због сумње да је извршио кривична дела производња и стављање у промет шкодљивих производа и неовлашћено бављење одређеном делатношћу.
Детаљном контролом нерегистроване месаре и два угоститељска објекта у власништву осумњиченог и његове супруге, пронађено је укупно око 3.000 килограма шкодљивог животињског меса без порекла и декларације.
Сумња се да је у нерегистрованом и неусловном објекту месо прерађивано и припремано, а затим стављано у промет у два угоститељска објекта у Смедереву, на Удовичком путу и у Улици Црвене армије.
Ветеринарска инспекција је месо прогласила небезбедним за људску употребу и наложила да се уништи.
По налогу основног јавног тужиоца у Смедереву, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.