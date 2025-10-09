РОДИЛА БЕБУ ТЕШКУ СКОРО 6 КИЛОГРАМА Лекари у шоку гледали бројеве на ваги: ’Морали смо поново да га измеримо!’
Рођендани су посебни тренуци, али за младу мајку Шелби Мартин, овогодишњи ће дефинитивно остати упамћен заувек.
На свој рођендан, Шелби је родила сина Касијана, али то није био "нормалан" порођај.
Новорођенче је одмах по рођењу тежило скоро шест килограма, што је апсолутни рекорд за болницу у којој је рођен.
Порођај који је изненадио и лекаре и свет
Шелби се породила царским резом у болници у америчкој држави Тексас. Лекари су били шокирани када су новорођенче ставили на вагу - Касијан је тежио 5,89 килограма, што је невероватна тежина при рођењу и далеко изнад просека. Поређења ради, просечна тежина новорођенчета је око 3,4 килограма.
- Када смо видели бројке, морали смо да их још једном проверимо - рекла је једна од медицинских сестара и додала:
- Ово је највећа беба коју смо овде видели у последње три године.
ТикТок вирални хит: "Као да немам појма шта значи имати велику бебу"
Шелби се није зауставила на томе да буде медицинска сензација - убрзо након порођаја, поделила је своју причу и слике на ТикТоку, где су видео снимци брзо постали вирални. У једном од најгледанијих видеа, показала је фотографију свог трудног стомака испод плаве болничке мантиле.
Уз фотографију је духовито написала: "Када људи причају о великим бебама, као да немам појма о чему причају."
Њена објава је добила десетине хиљада лајкова и коментара, а многи корисници друштвених мрежа широм света честитали су јој на храбрости, хумору и, наравно, огромној беби, а можете је видети ОВДЕ.
Здравље на првом месту: Мама и беба се осећају одлично
Упркос високој порођајној тежини, порођај је прошао без компликација. Шелби и беба Касијан су здрави и срећни. Лекари кажу да је све прошло глатко захваљујући пажљивој припреми и брзој реакцији медицинског особља.
- Најважније је да су и мама и беба добро. Све остало је бонус и лепа прича за цео живот - саопштила је болница.
Рекорд који ће се памтити и причати
Бебе преко 5 килограма се сматрају ретким, а овај случај је још ређи, посебно када се деси истог дана када је мајчин рођендан. Шелби Мартин сада дели рођендан са својим сином и невероватну причу која је обишла свет.