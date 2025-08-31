РУСКИ НАУЧНИЦИ ЗАУСТАВИЛИ СТАРЕЊЕ Откривен чудесни ''ХЕМИЈСКИ КОКТЕЛ''
МОСКВА: Руски научници саопштили су да су открили ''хемијски коктел'' који може да успори промене повезане са старењем мозга и побољша функције тог органа у старости.
Научници са Националног истраживачког државног универзитета Лобачевског у Нижњем Новгороду (ННСУ) користили су приступ заснован на концепту делимичног ћелијског репрограмирања, што је створило ефекат подмлађивања без ризика повезаних са потпуним ћелијским репрограмирањем, укључујући ризик од развијања канцера.
Истраживачи су користили ''коктел“ од два хемијска једињења - RepSox и транилципромин (TCP), а експеримент је спроведен на старијим женкама мишева.
Животиње су примале инјекције лека током 30 дана, а након тога, стручњаци су проценили њихове неуролошке показатеље, физичко стање, здравље скелета и опште здравље.
Истраживачи су открили да су животиње показале побољшање неуролошке функције за 25 одсто, очуван интегритет скелета и повећано снабдевање крвљу мождане коре.
Према речима научника са Универзитета Лобачевски, комбинована терапија је показала благотворне ефекте на системске процесе старења, али су потребна даља истраживања како би се разјаснили тачни молекуларни механизми и потенцијални дугорочни нежељени ефекти.
ННСУ наводи да је потрага за једињењима способним да успоре старење (тзв. геропротектори) један од кључних задатака савремене науке, а да се ефикасност таквих једињења процењује углавном на ћелијским културама или младим животињама, преносе РИА Новости.
''Истраживања организама који су природно остарили готово никада се не спроводе, јер су радно интензивна и скупа. Наш задатак је био да утврдимо како једињења која, према научној литератури, могу бити геропротектори, утичу на организам старије животиње“, рекла је директорка Института за биологију и биомедицину на УНН Марија Ведунова.