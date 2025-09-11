Слатка розе заводница! „КВРГАВА ПУЖАРИЦА“ ОСМЕХОМ ОД МИЛИОН ДОЛАРА освојила друштвене мреже! Погледајте како изгледа нова врста рибе (ВИДЕО)
Рибе које живе на великим дубинама, обично делују застрашујуће.
Међутим, истраживачи су недавно пронашли нове врсте у дубоким деловима Пацифика, од којих је једна невероватно симпатична.
Научници су у студији објављеној 27. августа у часопису BioOne описали розе рибу, округле главе назване Careproctus colliculi, колоквијалног назива "квргава пужарица", која изгледа као да се смеје, а њени снимци брзо су преплавили интернет.
Истовремено, откривене су и њене црве сроднице Careproctus yanceyi и Paraliparis em, али су оне привукле далеко мању пажњу.
Истраживачи познају више од 400 врста пужарица које настањују разноврсне средине, од плитких језераца до дубоких океанских кањона.
Две од ових врста су црне пужарице пронађене на истом зарону подморницом Алвин, каже Мекензи Герингер, главна ауторка студије и биолог са Државног универзитета у Њујорку за IFLScience.
Чињеница да су две досад неописане врсте пужарица нађене на истом месту, током истог зарона, у једном од боље проучених делова дубоког мора на свету, показује колико још тога не знамо о нашој планети, додала је научница.
Истраживачи су се спустили подморницом до станице М, на дубини од 4.118 метара, око 210 километара од обале Калифорније.
Квргава пужарица, која је привукла највећу пажњу јавности, примећена је уз помоћ подморнице на даљинско управљање на дубини од 3.268 метара у Монтереј кањону, пише Јуроњуз Србија.