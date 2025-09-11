light rain
19°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Слатка розе заводница! „КВРГАВА ПУЖАРИЦА“ ОСМЕХОМ ОД МИЛИОН ДОЛАРА освојила друштвене мреже! Погледајте како изгледа нова врста рибе (ВИДЕО)

11.09.2025. 19:44 19:48
Пише:
Дневник
Извор:
Јуроњуз Србија
Коментари (0)
море
Фото: pexels.com

Рибе које живе на великим дубинама, обично делују застрашујуће.

Међутим, истраживачи су недавно пронашли нове врсте у дубоким деловима Пацифика, од којих је једна невероватно симпатична.

Научници су у студији објављеној 27. августа у часопису BioOne описали розе рибу, округле главе назване Careproctus colliculi, колоквијалног назива "квргава пужарица", која изгледа као да се смеје, а њени снимци брзо су преплавили интернет.

Истовремено, откривене су и њене црве сроднице Careproctus yanceyi и Paraliparis em, али су оне привукле далеко мању пажњу.

Истраживачи познају више од 400 врста пужарица које настањују разноврсне средине, од плитких језераца до дубоких океанских кањона.

Две од ових врста су црне пужарице пронађене на истом зарону подморницом Алвин, каже Мекензи Герингер, главна ауторка студије и биолог са Државног универзитета у Њујорку за IFLScience.

Чињеница да су две досад неописане врсте пужарица нађене на истом месту, током истог зарона, у једном од боље проучених делова дубоког мора на свету, показује колико још тога не знамо о нашој планети, додала је научница.

Истраживачи су се спустили подморницом до станице М, на дубини од 4.118 метара, око 210 километара од обале Калифорније.

Квргава пужарица, која је привукла највећу пажњу јавности, примећена је уз помоћ подморнице на даљинско управљање на дубини од 3.268 метара у Монтереј кањону, пише Јуроњуз Србија.
 

риба Пацифик научници
Извор:
Јуроњуз Србија
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕТИ ОПАСНОСТ ПО РИБЕ, ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ РАСТЕ Дунав и даље испод пловидбеног нивоа, по ПЕТИ ПУТ ове године! Ево шта кажу из ЈВП "Воде Војводине"
Dunav

ПРЕТИ ОПАСНОСТ ПО РИБЕ, ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ РАСТЕ Дунав и даље испод пловидбеног нивоа, по ПЕТИ ПУТ ове године! Ево шта кажу из ЈВП "Воде Војводине"

11.09.2025. 09:15 10:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај