ШТА СЕ ДЕСИ КАДА ШАМПОН ЗА СУВO ПРАЊЕ КОСЕ СТАВИТЕ НА ЛИЦЕ? Одговор ће вас шокирати!
На ТикТоку се појавио нови, помало необичан beauty тренд који је залудео жене широм света – уклањање микродлачица са лица уз помоћ шампона за суво прање косе.
Наиме, трик је једноставан: шампон се напрска на лице како би ситне длачице, познате и као „peach fuzz”, постале видљиве, а затим се детаљно уклоне жилетом.
Трендови у свету лепоте се мењају из часа у час, а у последње време жене на ТикТоку су залуђене детаљним бријањем лица. Реч је о оним микродлачицама, које се готово и не виде, али када их напрскају шампоном за суво прање косе, оне и те како постану видљиве.
@meagancarboney This stuff really does show you every little hair! 🤯 #hairidentifier #dermaplaning #hairygirl #skincare ♬ original sound - Meagan Carboney
Дакле, када се длачице истакну белим премазом, жене узимају обичан жилет или dermaplaning алат и пажљиво их уклањају са целог лица, остављајући кожу глатком и спремном за савршено наношење шминке.
Након овог поступка, обавезно кожу лица премажу уљем, за додатну негу, мекоћу и сјај.
И док једни тврде да овај тренд даје инстант ефекат „baby face” изгледа, други упозоравају на могуће иритације и оштећења коже.
Ипак, то не спречава милионе жена, напротив, постоји безброј видеа који приказују ову технику уклањања длачица са лица.
@herfavoritefinds the amount of peach fuzz that came off 😲 and i just had a facial last month!! also the dermaplaning ASMR sounds are toooo much 🫢🤣🤣 @SKNBODY #sknbody #dermaplane #dermaplaning #hairidentifier #hairidentifierspray #exfoliation #glassskin #asmr #skincare #facial ♬ original sound - leighachrstine
Многи сматрају да је апсурдно, те су неки од коментара:
„Све те микродлачице су намењене да заштите лице од прашине и инсеката, а ви то радите.”
„Жене имају неприметне длаке на лицу, за разлику од мушке браде, чему ово?”
„Ово ће створити дугорочне проблеме ако се ради довољно често.”
„Не разумем ово, ако заправо бележите колико времена сте провели испред огледала током живота, губите годину дана живота борећи се са длакама на лицу. Ја се не бријем, тако да је вредност за коју годину вашег живота јефтинија од ласерске операције и трајног уклањања браде”, само су неки од негативних коментара.
@gizemebrugucluu Spreyin sonucu için bekleyin 👀🫧🫧#razor #dermaplaning #face #skin #facialhair #skincare #smooth #shave #ciltbakımı ♬ orijinal ses - Gizem
Наравно, постоји читаво море оних који су овим одушевљени, ипак, пре него што покушате нешто овако екстремно, не би било лоше да се посаветујете са дерматологом, како вас реакција коже не би изненадила.