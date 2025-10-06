ШТА СТОЈИ ИЗА БОЛА У ЛЕЂИМА Опасни сигнали које често игноришемо
Проблеми са бубрезима, бешиком или жучи често се могу помешати са болом у леђима, нарочито код жена.
Унутрашњи органи шаљу сигнале кроз тело, а бол се најчешће јавља управо у пределу леђа, где се налази највише нервних завршетака. Тако се прави узрок боли може „маскирати“ и појавити на месту где га не бисмо очекивали.
Камен у бубрегу
Уколико је бол стална и јавља се само у једном делу леђа, а прати је бол у стомаку или препонама, бол при мокрењу или присуство крви у мокраћи, могући узрок су бубрежни каменци. Они настају због накупљања калцијума и фосфора, најчешће као последица недовољног уноса воде и прекомерног уноса протеина. Велику улогу има и генетика, па су неки људи подложнији овом проблему.
Бубрежни каменци су чешћи код мушкараца него код жена. У већини случајева изађу природним путем, али веће каменце потребно је разбити ласером.
Упала бубрега
Бол у доњем делу леђа праћен повишеном температуром може указивати на упалу бубрега. Та бол се јавља изнад карлице и може се ширити ка препонама. Упала бубрега јавља се чак шест пута чешће код жена него код мушкараца.
Упала панкреаса (гуштераче)
Упалу панкреаса прати бол у доњем делу стомака, мучнина и повраћање, а бол се често шири и ка леђима. Она може настати нагло, као последица акутне или хроничне упале, која се најчешће јавља због прекомерне конзумације алкохола или застоја жучи. Овај проблем обично погађа људе средњих и старијих година.
Камен у жучи
Иако се не би одмах повезала са жучи, бол у леђима уз бол у стомаку, рукама, мучнину или бол при дисању може указивати на жучне каменце или упалу жучи. Они настају када јетра производи више холестерола него што тело може да обради, што ремети однос жучних киселина и жучи. На појаву утичу и инфекције жучне кесе, застој жучи и промене пХ вредности.
Највише проблема имају жене старије од 40 година, посебно ако су гојазне, а важну улогу има и наслеђе.
Инфекција уринарног тракта
Инфекције мокраћних путева најчешће изазивају бактерије, а могу настати и услед иритације од дијафрагме, тампона или уске одеће. Симптоми су бол при мокрењу, бол у доњем делу леђа и стомаку. Најчешће погађају жене, лече се антибиотицима, али ако се занемаре, могу изазвати упалу бубрега, пише Daily Mail.
Гинеколошки проблеми
И гинеколошке тегобе могу изазвати бол у леђима. Око 25 одсто жена има ретроверзију материце - стање у којем је тело материце нагнуто уназад, према дебелом цреву. То није болест, али жене које имају овај положај материце често осећају менструалне болове у доњем делу леђа уместо у стомаку. У појединим случајевима, фиброиди могу притискати мишиће и живце, а и ендометриоза је чест узрок болова у леђима.
При првим сумњама, неопходан је преглед код гинеколога, а лечење може укључити облоге, лекове или хируршке поступке.