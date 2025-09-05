СТИЖЕ НАМ ПОМРАЧЕЊЕ КРВАВОГ МЕСЕЦА За два дана СВИ ћемо осетити снажне промене ДВОСТРУКОГ ФЕНОМЕНА, а ево како ће утицати на сваки знак!
Помрачење пуног месеца у Рибама 7. септембра 2025. године доноси снажан талас промена који ће утицати на сваки хороскопски знак.
Ово је кулминација сезоне помрачења – времена које увек доноси завршетке, али и нове почетке.
Посебно ће га осетити променљиви знаци – Близанци, Девице, Стрелчеви и Рибе – јер они природно пролазе кроз више животних трансформација.
Сезона Девице нас учи како да се припремимо, организујемо и ослонимо на практичност док Сатурн у Овну показује колико смо ојачали последњих година. Сада почињемо ново поглавље у којем ћемо више волети и поштовати себе и градити живот који је у складу са нашим унутрашњим бићем.
Ован
Ово помрачење доноси јасноћу и нову енергију када је реч о дому, породици и осећају сигурности. Можда ћете осетити потребу да затворите једно животно поглавље и почнете изнова, али сада са више самопоуздања и мудрости. Сатурн у вашем знаку вас већ неко време припрема за следећу животну фазу и сада је тренутак да верујете у своје способности.
Старе несигурности полако нестају – пред вама је период када можете остварити циљеве које сте дуго одлагали. Ово је време када вам живот јасно поручује: време је да верујете себи и храбро кренете напред.
Бик
Енергија помрачења доноси нове идеје и инспирацију, посебно сада када је Меркур коначно директан. Биће тренутака када ће вам бити потребна стрпљивост – нарочито ако радите на дугорочним пројектима.
Сезона Девице вас учи да добро управљате временом, али и да се отворите љубави и новим искуствима која могу донети додатну сигурност. Научите да правите јасне приоритете и не преузимате превише обавеза одједном. Љубав сада може да вас мотивише и инспирише на неочекиване начине.
Близанци
Помрачење у вама буди нешто снажно и моћно. То може бити инспирација, креативност или осећај унутрашњег мира који вам помаже да изградите будућност какву желите. Ово је ваш тренутак да повратите контролу над сопственим животом и заблистате пуним сјајем.
Овај транзит доноси и могућности за нове успехе. Људи примећују ваш рад и идеје. Ако планирате да започнеш нешто ново, ипак сачекајте следећи млад Месец – сада завршите оно што сте већ почели и прославите ваше успехе.
Рак
Енергија помрачења вам доноси самопоуздање и јасно показује шта више не функционише у вашем животу. Можда ћете осетити снажну потребу за личним развојем – било кроз учење, читање, курсеве или инспиративне разговоре с људима.
Ово је тренутак када се ваши снови могу полако почети претварати у стварност, али само ако храбро закорачите у промене које вам живот сада нуди.
Лав
Финансије и стабилност долазе у први план. Помрачење вам може донети неочекиване трошкове или промене које вас терају да размислите о вашим навикама трошења и дугорочним плановима.
Сезона Девице вас учи како да будете практични, како да штедите и како да поставите чврсте темеље за будући успех. Ако сте до сада били превише склон импулсивним одлукама, сада долази време када ћете схватити вредност промишљених корака.
Девица
Ово је ваше време! Љубав и пријатељства сада играју кључну улогу у вашем животу. Ако сте у прошлости правила погрешне изборе када су људи у питању, сада ће вам помрачење јасно показати ко заслужује ваше поверење.
Сатурн вам доноси лекцију да будете пажљивији и да не спуштате ваше стандарде. У љубави се отварају нова поглавља, али са много више самопоштовања и јасноће него раније.
Вага
Већ неко време учите како да себе ставите на прво место, а ово помрачење ће то додатно нагласити. Када изградите здрав однос са собом, лакше ћете градити и праве везе с другима.
Транзити овог периода помажу вам да унапредите комуникацију и сарадњу с људима око себе. Сада јасније видите где треба да се потрудите, а где да поставите границе.
Шкорпија
Као водени знак, ову енергију ћете посебно снажно осетити. Помрачење вам доноси креативност, али и прилику да покажете своје таленте и изградите нешто трајно. Сатурн и Јупитер вам дају подршку и самопоуздање, док вам Венера у Лаву доноси харизму и шарм.
Било да се ради о послу или љубави, ово је тренутак када ћете засијати и привући праве прилике.
Стрелац
Фокус вам је на дому и породици, али помрачење вам доноси и прилику да направите план за своју каријеру и будућност. Можда ће бити изазова, али сада имате све потребне алате да успешно превазиђете препреке.
Сезона Девице вам показује колико можете постићи када спојите ентузијазам са дисциплином. Уз то, Венера у Лаву вам подиже самопоуздање и доноси нове увиде.
Јарац
Инспирација је реч која описује ваш период! Помрачење вам помаже да завршите пројекте на којима сте дуго радили или да пронађете нову креативну искру.
Ако сумњате у своје способности, сада ћете видети да можете постићи много више него што сте мислили. Сезона Девице вам помаже да идеје претворите у конкретне резултате.
Водолија
Помрачење вам доноси љубав према свакодневним рутинама и структури. Можда ћете одлучити да се будите раније, боље планирате дан или пронађете време за хобије који вас испуњавају.
Ово је период када мале навике могу донети велике промене, па зато обратите пажњу на детаље који вам доносе срећу и унутрашњи мир.
Рибе
Као ваш знак, Рибе, ово помрачење ћете осећати најинтензивније. Доноси вам мотивацију, али и потребу да затворите стара поглавља и направите промене које сте дуго одлагали.
Сатурн вам помаже да јасно видите где треба да порадите на комуникацији, каријери или односима. Сада је прави тренутак да кренете у новом правцу, храбро и без страха.