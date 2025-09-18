УХВАТИО СТЈУАРДЕСУ ЗА ЗАДЊИЦУ, ПА ГА ПРИВЕЛА ПОЛИЦИЈА Пијаниу Хрват правио инциденте на лету за Париз, авион умало пруинудно слетео у Минхену због њега
ЗАГРЕБ: Пијани путник на лету из Загреба за Париз дирао је девојке, стјуардесу и Словенку! Авион је замало слетио у Минхен, у Паризу га је одвело шест полицајаца.
– Био је с породицом, женом и двоје деце. Био је пијан као летва. Жена је цео лет само гледала у под – испричао је за Нет.хр сведок инцидента на лету Кроација ерланјза из Загреба за Париз.
Како је рекао, пијани путник је сео крај две девојке и додиривао их је, стјуардесу је ухватио за задњицу. Додиривао и потуницу из Словеније која је седела у близини.
Почео јој је пролазити прстима кроз косу.
- Рекао сам му: Шта радиш овде?! Макни се!' - испричао је Словенац, који се договорио с другим путником да ће га задржати ако се не смири.
Постојала је опција и да авион због пијандуре слети у Минхен.
- Касније су га пребацили у први разред. И тамо је правио инциденте. Кад смо слетели у Париз, одвело га је шест полицајаца - испричао је сведок.
Из Кроација ерлајнза потврдили су да је инцидент био 14. августа.