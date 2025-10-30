overcast clouds
22°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПАЉЕН АЛАРМ У КОЛЕВКИ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ Ево шта ће „појести“ древне градове и храмове

30.10.2025. 13:49 13:58
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Ирачки службеници упозоравају на потребу да се спасе и рестаурирају споменици колевке цивилизације, док хиљадама година старим древним ирачким градовима на југу земље прети нестанак због ерозије коју узрокују климатске промене.

Оштро и суво време утиче на повећан салинитет тла и оштећује историјске споменике у остацима градова попут Ура, родног места библијског пророка Абрахама, као и Вавилона, некад величанствене престонице царстава.

Пешчане дине узрокују пропадање северне стране величанственог зигурата у Уру, огромног терасасто-пирамидалног храма који је пре више од 4.000 година био посвећен богу Месеца, Нани. Та древна сумерска, вавилонска и асирска грађевина која је служила као верско и научно средиште, изграђена је од опеке.

"Комбинација ветра и пешчаних дина резултира ерозијом северних делова грађевине", каже Абдулах Насралах, археолог Одељења за старине у покрајини Ди Кар, где се налази Ур.

Со нагриза древну опеку од блата

Светиште, које је УНЕСКО уврстио на попис светске баштине, и даље је један од најбоље очуваних примера древне месопотамске архитектуре који нуди увид у верске праксе и свете ритуале Сумерског царства у којем је раскошно живела једна од првих светских цивилизација.

s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

"Док се трећи слој зигурата већ истрошио због временских услова и климатских промена, сада ерозија почиње негативно утицати и на други слој", рекао је Насралах.

Недалеко од светишта наслаге соли нагризају цигле од блата Краљевског гробља у Уру, које је двадесетих година прошлог столећа открио британски археолог Сир Леонард Вули, а сада им прети и опасност од урушавања.

"Ове наслаге соли појавиле су се због глобалног загревања и климатских промена, што је резултирало уништењем важних делова гробља", рекао је др Казем Хасун, инспектор у одељењу за старине у Ди Кару.

"На крају ће наслаге проузроковати потпуно урушавање цигли од блата од којих је гробље изграђено", упозорава Хасун.

И Ирак се, попут великог дела остатка света, бори с порастом температура и дугим сушама које су повећале ниво салинитета на југу земље где се спајају моћне реке Тигар и Еуфрат док теку према Персијском заливу.

У опасности и археолошка налазишта Вавилон

Ниже уз Еуфрат у опасности су и археолошка налазишта древног Вавилона. Хитно им је потребна обнова, али је, као и обично, проблем у недостатку финансијских средстава, рекао је Реутерсу др Монтасер ал-Хаснави, директор у ирачком министарству културе и туризма, преноси Хина.

Земља већ деценијама пролази кроз бројне ратове који су угрозили њене историјске структуре - од рата с Ираном осамдесетих, преко Заливског рата почетком деведесетих, инвазије коју су 2003. предводиле САД, након чега су уследили побуњеничко насиље те успон и пад Исламске државе.

Најновији изазов за Ирак представљају климатске промене које мењају читав екосистем земље. Не само да угрожавају њену пољопривредну будућност, већ угрожавају и њен историјски отисак.

Висок ниво салинитета у Вавилону угрожава материјале древних грађевина на бази глине на којима су још увек видљиви богати цртежи Сумерана.

Материјали су набављани директно из тла које је у то време карактерисала нижи салинитет. То их је вероватно учинило мање осетљивима и на климатске промене, но неодговарајући начини обнове у ранијим деценијама начели су и старе грађевинске структуре, појаснио је Хаснави.

Додаје да би, због све већег салинитета, такву мањкаву обнову требало што хитније поправити и обавити потребне рестаураторске радове.

Хаснави истиче да је "проблем салинитета све већи и када су посреди површинске и подземне воде", што ће, по његовом мишљењу, у врло скоро време "резултирати уништењем бројних мањих градова који се налазе под земљом".

(Телеграф.рс)

Ирак вавилон цивилизација
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШТА ЈЕ ВАША НАЈВАЖНИЈА ЖИВОТНА ЛЕКЦИЈА? Вавилонски хороскоп, најстарији на свету, даје одговор!
вавилон

ШТА ЈЕ ВАША НАЈВАЖНИЈА ЖИВОТНА ЛЕКЦИЈА? Вавилонски хороскоп, најстарији на свету, даје одговор!

26.09.2025. 17:40 17:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАША ЦИВИЛИЗАЦИЈА НИЈЕ ВЕЧНА Ово је 10 највећих претњи за човечанство

НАША ЦИВИЛИЗАЦИЈА НИЈЕ ВЕЧНА Ово је 10 највећих претњи за човечанство

05.04.2023. 13:19 13:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај