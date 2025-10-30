УПАЉЕН АЛАРМ У КОЛЕВКИ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ Ево шта ће „појести“ древне градове и храмове
Ирачки службеници упозоравају на потребу да се спасе и рестаурирају споменици колевке цивилизације, док хиљадама година старим древним ирачким градовима на југу земље прети нестанак због ерозије коју узрокују климатске промене.
Оштро и суво време утиче на повећан салинитет тла и оштећује историјске споменике у остацима градова попут Ура, родног места библијског пророка Абрахама, као и Вавилона, некад величанствене престонице царстава.
Пешчане дине узрокују пропадање северне стране величанственог зигурата у Уру, огромног терасасто-пирамидалног храма који је пре више од 4.000 година био посвећен богу Месеца, Нани. Та древна сумерска, вавилонска и асирска грађевина која је служила као верско и научно средиште, изграђена је од опеке.
"Комбинација ветра и пешчаних дина резултира ерозијом северних делова грађевине", каже Абдулах Насралах, археолог Одељења за старине у покрајини Ди Кар, где се налази Ур.
Со нагриза древну опеку од блата
Светиште, које је УНЕСКО уврстио на попис светске баштине, и даље је један од најбоље очуваних примера древне месопотамске архитектуре који нуди увид у верске праксе и свете ритуале Сумерског царства у којем је раскошно живела једна од првих светских цивилизација.
"Док се трећи слој зигурата већ истрошио због временских услова и климатских промена, сада ерозија почиње негативно утицати и на други слој", рекао је Насралах.
Недалеко од светишта наслаге соли нагризају цигле од блата Краљевског гробља у Уру, које је двадесетих година прошлог столећа открио британски археолог Сир Леонард Вули, а сада им прети и опасност од урушавања.
"Ове наслаге соли појавиле су се због глобалног загревања и климатских промена, што је резултирало уништењем важних делова гробља", рекао је др Казем Хасун, инспектор у одељењу за старине у Ди Кару.
"На крају ће наслаге проузроковати потпуно урушавање цигли од блата од којих је гробље изграђено", упозорава Хасун.
И Ирак се, попут великог дела остатка света, бори с порастом температура и дугим сушама које су повећале ниво салинитета на југу земље где се спајају моћне реке Тигар и Еуфрат док теку према Персијском заливу.
У опасности и археолошка налазишта Вавилон
Ниже уз Еуфрат у опасности су и археолошка налазишта древног Вавилона. Хитно им је потребна обнова, али је, као и обично, проблем у недостатку финансијских средстава, рекао је Реутерсу др Монтасер ал-Хаснави, директор у ирачком министарству културе и туризма, преноси Хина.
Земља већ деценијама пролази кроз бројне ратове који су угрозили њене историјске структуре - од рата с Ираном осамдесетих, преко Заливског рата почетком деведесетих, инвазије коју су 2003. предводиле САД, након чега су уследили побуњеничко насиље те успон и пад Исламске државе.
Најновији изазов за Ирак представљају климатске промене које мењају читав екосистем земље. Не само да угрожавају њену пољопривредну будућност, већ угрожавају и њен историјски отисак.
Висок ниво салинитета у Вавилону угрожава материјале древних грађевина на бази глине на којима су још увек видљиви богати цртежи Сумерана.
Материјали су набављани директно из тла које је у то време карактерисала нижи салинитет. То их је вероватно учинило мање осетљивима и на климатске промене, но неодговарајући начини обнове у ранијим деценијама начели су и старе грађевинске структуре, појаснио је Хаснави.
Додаје да би, због све већег салинитета, такву мањкаву обнову требало што хитније поправити и обавити потребне рестаураторске радове.
Хаснави истиче да је "проблем салинитета све већи и када су посреди површинске и подземне воде", што ће, по његовом мишљењу, у врло скоро време "резултирати уништењем бројних мањих градова који се налазе под земљом".