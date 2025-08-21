(ВИДЕО) ДРАМА НА ОТВОРЕНОМ МОРУ Таласи одвукли децу на пучину, отац запливао да их спаси па и сам упао у невољу, а онда се ово догодило
Драматичан снимак стиже из Грчке, где је на плажи у Епаномију, код Солуна, струја кренула да носи двоје деце на пучину.
Отац малишана умало је страдао покушавајући да их спаси, а ко зна како би се све завршило да један младић није прискочио у помоћ на СУП дасци. Због оног што су деца изговорила када је успео да стигне до њих ће вас натерати да се најежите.
Драма се догодила у недељу 17. августа у послеподневним часовима. Двоје деце, старости 13 и 15 година, јака струја почела је да носи ка пучини. За њима је кренуо да плива њихов отац, али је убрзо почео да се дави.
Језиву сцену угледао је зимски пливач Евангелос Папаиоану, који је био на СУП дасци. Сигурносна камера снимила је десетоминутну драму која се одвијала на отвореном мору.
У десетоминутном видео-снимку, кадар по кадар приказује се тренутак када Евангелос проналази исцрпљеног оца, румунског порекла, напола без свести и у паници, како се препушта морским таласима.
"Био сам на дасци у том подручју и враћао се ка обали када сам у једном тренутку чуо вриске из мора. Окренем се и видим двоје деце, дечака и девојчицу, у даљини, како дозивају помоћ. Пришао сам им и када сам питао шта се дешава, рекли су ми да дуго пливају и да не могу да изађу", испричао је Евангелос Папаиоану за Вориа.гр.
Деца су пливала против струје, покушавајући да се врате на место одакле су скочила у море.
"Рекао сам им да пливају у погрешном правцу и да треба да иду супротно, како би им талас сам помогао да изађу. Нисам могао да вучем двоје људи на дасци и када сам им рекао да ћу бити уз њих да заједно изађемо на обалу, рекли су ми: ‘Пусти нас, иди помози нашем оцу.’“
Након што су га уверили да имају снаге да сами допливају, покушао је да пронађе њиховог оца.
"Одмах сам погледао око себе, али га прво нисам видео. Устао сам на даску и тада сам га спазио на две-три секунде, јер је тонуо, па излазио на површину“, наставља Папаиоану, наглашавајући да је у том подручју било доста ветра и таласа.
"Био је напола без свести, у паници, у шоку. Није могао да дише. Чим ме је угледао, мало се подигао, ухватио за даску, али није могао да се добро држи, клизао је, кашљао и избацивао воду. Држао сам га неко време за руке да би могао да се ослони на даску, јер није имао снаге, човек је био потпуно исцрпљен. Седели смо тако пет минута, мало причали да га смирим, и онда је почео да дише. Када је дошао себи и осетио да је спреман, рекао сам му како да се држи за даску и полако смо кренули ка обали", прича овај херој.
На копну су га деца, која су већ успела да се извуку, дочекала загрљајима и захвалношћу према човеку чије се случајно присуство на мору показало спасоносним.
"Пријатељи и ја смо већ били спремни да кренемо. Већ сам био на једној СУП вожњи и у последњем тренутку сам одлучио да извадим камеру из аута и одем на још једну вожњу да снимим видео и пошаљем пријатељу. Ова прича се догодила јер сам закаснио до кола пет до десет минута“, рекао је Папаиоану, наглашавајући да је његов допринос спасавању породице био чиста срећа и случајност.