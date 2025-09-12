(ВИДЕО) ЈАПАН ОБАРА РЕКОРД ДУГОВЕЧНОСТИ Број стогодишњака достигао скоро 100.000 НАЈСТАРИЈА ЖЕНА НАПУНИЛА 114 ГОДИНА
Број стогодишњака у Јапану порастао је на рекордних 99.763, саопштила је данас јапанска влада.
То је већ 55. година заредом да број стогодишњака расте, преноси Кјодо.
Процењује се да ће се број оних старијих од 100 година повећати за 4.644 у односу на претходну годину, закључно са 15. септембром, према информацијама Министарства здравља, рада и социјалне заштите.
Министарство је ове податке објавило уочи празника Дана поштовања старијих, који се обележава у понедељак.
Како се наводи, жене чине око 88 процената од укупног броја, односно 87.784, док број стогодишњака мушког пола износи 11.979.
Најстарија особа је Шигеко Кагава, 114-годишња жена из Јаматокоријаме у префектури Нара.
Најстарији мушкарац у земљи је Кијотака Мизуно (111) из Ивате у префектури Шизуока.
Japan has recorded the highest number of centenarians, with over 95,000 people now aged 100 or older. This achievement is attributed to top-tier healthcare, clean diets, and a culture that respects elders, proving longevity isn't luck but discipline. pic.twitter.com/y8vPEKw1XH
— Historic Vids (@historyinmemes) August 4, 2025
У Јапану у просеку има 80 стогодишњака на 100.000 људи.
Влада је покренула истраживање о броју стогодишњака 1963. године, када их је било 153.
Бројка је премашила хиљаду 1981. године, а 10.000 1998. године.
Просечан животни век Јапанаца био је 87 година за жене и 81 годину за мушкарце у 2024. години, према подацима Министарства.