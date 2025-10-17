(ВИДЕО) КОМИЧАР ИЗ МАЂАРСКЕ ОБЈАСНИО ЗАШТО СЕ БАЛКАНЦИ БОЉЕ РАЗУМЕЈУ У ИНОСТРАНСТВУ Ево шта се дешава када их ставите за исти сто у Бечу
Мађарски комичар јужноафричког порекла Тамаш Вамош, који живи у Бечу, у Cultue Podstact осврнуо се на понашање Балканаца у иностранству и објаснио зашто се боље слажу у страним земљама него у својим.
„Мислим да су Балканаци по том питању сјајни. Кад су у својим земљама, стално је оно: ‘Људи, одје*ите’. Али, кад макнеш Балканце из њихових земаља и све их ставиш у Аустрију - једног из сваке државе - можеш их ставити за исти сто у бару и постану најбољи пријатељи“, почео је.
„То је баш истина“, сложио се водитељ, а комичар је наставио: „Одмах је оно: ‘Хеј, ти си с Балкана, ајмо да направимо балканску журку, Југо, хееј!‘ И сви се сложе. Али кад их вратиш назад, одједном буде у стилу: ‘Тај је*ени Хрват‘.“
„Онда кажу: ‘Заправо ми уопште не смета та стара југо прича‘“
„Нешто се догоди кад пређу границу, јел' да?“, упитао га је водитељ, на шта је комичар одговорио: „Да - срећа и високе плате. И онда кажу: ‘Заправо ми уопште не смета та стара југо прича. Сви зарађујемо знатно више од минималца у Аустрији. Па кажу: ‘Људи, хоћемо после на пиво и суши? Сад смо добри.'“
„Живот је добар овде“, наставио је водитељ. „Вратиш се назад, не можеш платити струју и помислиш: ‘Идем да пребијем неке Босанце, то ће ваљда помоћи'“, рекао је комичар за крај.
Снимак се почео делити друштвеним мрежама, а појавили су се занимљиви коментари. Многи су писали да је то истина и објаснили зашто:
„Хрватска није Балкан“, „Тужно, али истинито“, „Што си даље од родног краја, све су ти драже сличности“, „Ја и Балкан против света. Ја и држава против Балкана. Ја и породица против државе. Ја и брат против породице. Ја против мог брата“, „Мислио сам да је повезаност међу мигрантима јача јер су отишли из сличних разлога. Лакше ћу се поистоветити са неким Србином који је побегао због запошљавања подобних преко партијске књижице, него с неким Хрватом који је и сам део тог система“, писали су Хрвати.
„Када одеш сам ван, више немаш апсолутно никаквог контакта и немаш се с ким повезати. Да, увек можеш назвати неког свог преко мобилног, али то не даје задовољство које добијаш када разговараш с неким уживо. Због тога смо сви добри када се нађемо ван наше земље; једноставно нам је драго да видимо неког ко говори наш језик, неког ко зна нашу културу и може се поистоветити с нама. Небитно да ли је особа из Словеније, Хрватске, Србије или Босне; имамо превише тога заједничког“, гласи један од коментара.
"Да нам је добро у својим земљама, могли бисмо од вишка пара и енергије мрзети све и свакога. Али пошто ме је моја властита држава сје*ала, зашто бих трошио време мрзећи неког са стране.“
