(ВИДЕО) МЕДВЕД СЕ ПРЕЈЕО ВОЋА, ЗАВРШИО НА СНИМАЊУ За кратко време постао је преви хит на друштвеним мрежама!

(ВИДЕО) МЕДВЕД СЕ ПРЕЈЕО ВОЋА, ЗАВРШИО НА СНИМАЊУ
Његова популарност расте, а посетиоци га сада препознају
Различити тестови, укључујући ЦТ скенирање и анализу крви, показали су да је његово стање стабилно
Невероватне сцене долазе из Турске, где је прави метеж изазвао медвед. Наиме, снимак који је постао толико виралан да га је пренео и CNN показује ветеринаре који превозе медведа Окана, који је тежак 100 килограма, на хитан преглед јер се разболео.
Медвед је права интернет звезда и најпознатији становник зоолошког врта у Истанбулу, а након што је претерао са конзумирањем воћа, доведен је на Факултет ветеринарске медицине.
Окан је отишао на снимање, а након прегледа вратио се у зоолошки врт.
- Наш медвед Окан је примљен због болова у стомаку и нелагодности у пределу абдомена. Наш ветеринар у рехабилитационом центру одмах је приметио напетост у Окановом абдомену. Подвргнут је ЦТ скенирању како би проверио да ли има масе.
Међутим, резултати су били нормални, а крвна слика је проверена и није било проблема. Сада је добро, веома је питом и срећан и ускоро ће се охладити у базену - рекао је Бурак Мемишоглу, председник Управног одбора Истанбулског парка природе.
Након посете лекару, медвед је постао права звезда на друштвеним мрежама, а посетиоци зоолошког врта препознају га из вести. Неки су га, с друге стране, препознали јер је завршио у болници пре три године због воћа. Тада је добио име Окан.