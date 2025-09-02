broken clouds
(ВИДЕО) МРАЧНА ТАЈНА ИСПОД АЈФЕЛОВОГ ТОРЊА! Туристи гледају у вис, а доле се крије историја и ПОДЗЕМНИ ПРОСТОР о коме се мало зна!

02.09.2025. 21:05
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Милиони туриста сваке године посећују Ајфелов торањ, пију шампањац на његовим платформама и сликају Париз из птичје перспективе. Али, оно што готово нико не зна јесте да се највећа тајна овог чувеног симбола љубави – не налази на његовом врху, већ дубоко испод његових ногу.

Сакривен од очију јавности, испод торња постоји прави мали свет о коме се дуго шапутало. Реч је о бункеру и подземним просторијама које су настале у време када Ајфелов торањ није био само туристичка атракција, већ и стратешка тачка Француске.

У њима су током Првог светског рата смештени војни телефони и телеграфске станице преко којих су се слале поруке фронту. Касније, у Другом светском рату, простор је коришћен у тајне сврхе, а легенда каже да су га окупатори желели заувек затворити – али нису успели.

Данас само мали број посетилаца, кроз специјалне туре, има привилегију да завири у ову подземну историју. Уместо гламура и светлуцавих лампица које осветљавају торањ ноћу, испод се крију ходници обавијени хладноћом и причама из прошлости, прави контраст ономе што милиони виде на површини.

