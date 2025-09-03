(ВИДЕО) НАЈПОПУЛАРНИЈИ ГЛУМАЦ У МАЂАРСКОЈ ВЕНЧАО СЕ У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ Обред на српском језику, послушајте његову песму "Да Бог да"! За себе каже: "Ја сам и Србин и Мађар!"
Један од најпознатијих мађарских глумаца Марк Ембер венчао се са својом изабраницом Хаваси Вираг у српској православној цркви у Мађарској, заветавши се на вечну верност на српском језику.
Тајном венчању у центру града присуствовало је око педесет људи, међу којима су биле и многе познате колеге 32-годишњег глумца. Пар је одлучио да задржи церемонију у интимној атмосфери, па су само најближи били позвани.
Марк Ембер рођен је 16. јануара 1993. године у Мађарској, где је изградио успешну каријеру и постао један од најпопуларнијих глумаца те генерације.
Иако је одрастао у Мађарској, Ембер је поносан на своје српске корене. Српски језик научио је код куће од родитеља, док је мађарски савладао у вртићу.
- Занимљиво је да смо и брат и ја све заборавили у мађарском вртићу, а онда када смо се уписали у српску школу у Мађарској, све смо то поново научили. Рођен сам са две културе, два идентитета, два начина постојања - рекао је глумац.
Онда се дотакао и свој националног идентитета.
- Кажемо да је језик на којем се молите свом Богу нација којој припадате. Ја се молим на српском и сматрам себе Србином у Мађарској - истакао је.
Марк је појаснио и како га околина види.
- Мој отац је говорио да сам међу Мађарима Србин, а међу Србима Мађар - рекао је кроз смех глумац.