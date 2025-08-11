(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТНА „ОДИСЕЈА“ У ЈОНСКОМ МОРУ! Свиње пливају поред купача и права су атракција на Атокосу
Остаје мистерија како су свиње доспеле на ненасељено острво површине 4,5 квадратних километара
Свиње које пливају у Јонском мору постале су права сензација на интернету, а десетине видео снимака већ је постављено на ТикТок и друге друштвене мреже.
Купачи на малом острву Атокос у Јонском мору, одмах поред Итаке доживљавају јединствено искуство док пливају поред дивљих свиња које уживају у људском присуству. Њихова природно урођена пловност и инстинкт за веслањем помажу им да се крећу кроз воду.
@tridentboats 🐷🚤 Swim with the pigs of Atokos — by RIB! Forget the crowds. Our high-speed RIBs take you straight to one of the Ionian’s best-kept secrets: Atokos Island, home to crystal waters and yes… beach-loving pigs. ⠀ 📍 Exclusive stop: One House Bay 🐖 Wild pigs (they might swim with you!) 🛥️ Private RIB tours | Fast | Flexible | Fun ⠀ #AtokosIsland #SwimWithPigs #RIBAdventure #IonianSea #GreeceByBoat #PrivateBoatTour #LefkadaBoatTripsS #tridentboatslefkas ♬ Emorio - Trinix & Fafá de Belém
Остаје мистерија како су свиње доспеле на ненасељено острво површине 4,5 квадратних километара које административно припада Итаки. Такође је део мреже Натура 2000 због свог богатог и ретког морског живота.
Острво Атокос припада бродарској породици Цакос, чији чланови једном годишње организују ручак на плажи која се зове "
