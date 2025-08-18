clear sky
(ВИДЕО) ОВО ЈЕ ЕФИКАСНА КЛОПКА ЗА ОСЕ Чува кућу од летећих напасти, а пчеле је избегавају

18.08.2025. 16:37
Пише:
Дневник
Извор:
Ona.rs
ose
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Осе су инсекти које током лета виђамо готово на сваком кораку – у баштама, на пикницима, око воћа и слатких напитака.

Иако имају важну улогу као предатори и опрашивачи, осе често умеју да постану права напаст када уђу у наше двориште или када покушају да отму храну пчелама. Њихови убоди могу бити болни, а некада и опасни за особе алергичне на отров.

И док многи прибегавају разним спрејевима или агресивним методама, британски баштован Мајкл Грифитс, амбасадор ланца баштенских центара „Добис“ (Dobbiess Garden Centres), поделио је на друштвеним мрежама трик који је постао виралан: како направити једноставну замку за осе код куће – и то од само четири састојка – а да притом не привлачи пчеле.

Како направити замку за осе

За ову практичну замку потребно је свега неколико минута и састојци које већина има код куће:

  • пола шоље воде
  • пола шоље јабуковог сирћета
  • пола шоље шећера
  • неколико капи детерџента за судове

Поступак

  • Узмите пластичну флашу, исеците њен врх и окрените га наопако како бисте добили левак.
  • Сипајте све састојке у доњи део флаше и добро промешајте.
  • Ставите левак у флашу, причврстите га по потреби, а по жељи додајте и канап како бисте замку могли да окачите.
  • Поставите је тамо где осе најчешће слећу – у башти, на тераси или близу воћа.

Зашто овај трик делује?

Осе обожавају комбинацију слатког и сирћетног мириса, док га пчеле избегавају. На тај начин пчеле остају безбедне, а осе улазе у боцу из које не могу да изађу. Грифитс напомиње да, иако осе имају своју улогу у природи, понекад је неопходно поставити замку – нарочито у време када могу да униште читаве пчелиње заједнице нападајући кошнице.

Видео који је одушевио милионе 

Грифитс је свој видео поделио на Инстаграму и за кратко време прикупио више од 2,2 милиона прегледа и стотине коментара. Многи корисници написали су да нису имали појма колико осе могу бити опасне за пчеле, док су други поделили сопствене трикове – од стављања парчета меса даље од стола до комбинација са пивом и воћем.

Једно је сигурно – овај једноставни „уради сам“ рецепт постао је хит међу баштованима и љубитељима природе, а посебно међу онима који желе да заштите и себе и пчеле током лета.

 

