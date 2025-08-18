(ВИДЕО) ОВО ЈЕ ЕФИКАСНА КЛОПКА ЗА ОСЕ Чува кућу од летећих напасти, а пчеле је избегавају
Осе су инсекти које током лета виђамо готово на сваком кораку – у баштама, на пикницима, око воћа и слатких напитака.
Иако имају важну улогу као предатори и опрашивачи, осе често умеју да постану права напаст када уђу у наше двориште или када покушају да отму храну пчелама. Њихови убоди могу бити болни, а некада и опасни за особе алергичне на отров.
И док многи прибегавају разним спрејевима или агресивним методама, британски баштован Мајкл Грифитс, амбасадор ланца баштенских центара „Добис“ (Dobbiess Garden Centres), поделио је на друштвеним мрежама трик који је постао виралан: како направити једноставну замку за осе код куће – и то од само четири састојка – а да притом не привлачи пчеле.
Како направити замку за осе
За ову практичну замку потребно је свега неколико минута и састојци које већина има код куће:
- пола шоље воде
- пола шоље јабуковог сирћета
- пола шоље шећера
- неколико капи детерџента за судове
Поступак
- Узмите пластичну флашу, исеците њен врх и окрените га наопако како бисте добили левак.
- Сипајте све састојке у доњи део флаше и добро промешајте.
- Ставите левак у флашу, причврстите га по потреби, а по жељи додајте и канап како бисте замку могли да окачите.
- Поставите је тамо где осе најчешће слећу – у башти, на тераси или близу воћа.
Зашто овај трик делује?
Осе обожавају комбинацију слатког и сирћетног мириса, док га пчеле избегавају. На тај начин пчеле остају безбедне, а осе улазе у боцу из које не могу да изађу. Грифитс напомиње да, иако осе имају своју улогу у природи, понекад је неопходно поставити замку – нарочито у време када могу да униште читаве пчелиње заједнице нападајући кошнице.
Видео који је одушевио милионе
Грифитс је свој видео поделио на Инстаграму и за кратко време прикупио више од 2,2 милиона прегледа и стотине коментара. Многи корисници написали су да нису имали појма колико осе могу бити опасне за пчеле, док су други поделили сопствене трикове – од стављања парчета меса даље од стола до комбинација са пивом и воћем.
Једно је сигурно – овај једноставни „уради сам“ рецепт постао је хит међу баштованима и љубитељима природе, а посебно међу онима који желе да заштите и себе и пчеле током лета.