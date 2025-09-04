(ВИДЕО) ОВО ЈЕ ЗАТВОР ИЗ СНОВА Људи плаћају да уђу и остану неко време СВЕ ШТО СЕ ДЕШАВА УНУТРА ЋЕ ВАС ИЗНЕНАДИТИ
У свету препуном буке, стреса и сталне повезаности, тишина је постала луксуз — и неки су спремни да је плате.
Добродошли у "Prison inside me", лажни затвор смештен у мирним брдима Хонгчона у Јужној Кореји. Од отварања 2013. године, овај необичан центар за повлачење привукао је хиљаде гостију у потрази за једним — потпуним бегом од свакодневице.
За разлику од класичних wellness програма, овај “затвор” нуди радикално другачију детоксикацију — унутар бетонских зидова, у тишини, без контакта, са самонаметнутом дисциплином.
По доласку, гости предају своје мобилне телефоне, сатове и све дигиталне уређаје. Заузврат, добијају основне тоалетне потрепштине и затворску униформу у плавој боји. Порука је јасна: овде време не постоји — постоји само мир.
Ћелије су једноставне: простирка за јогу уместо кревета, чајник на прозору, WC без огледала, без књига, без телевизора. Само ти и твоје мисли.
Пре него што се закључа у сопствену ћелију, сваки “затвореник” може да прошета и учествује у групној медитацији. Након тога — потпуна изолација. Оброци су једноставни, достављају се директно у собу и једу се у тишини. Разговор с другим гостима је строго забрањен.
Јутјуб канал "Yes Theory" испробао је искуство и платио 88 долара за 24-часовни боравак.
„Чим су се врата затворила, тело ми се једноставно искључило“, рекао је један од учесника. „Одмах је прешло у режим одмора који му је очајнички требао.“
Овај необични вид одмора изазвао је и лавину коментара на Redditu. Једни га сматрају генијалним уточиштем у свету преплављеном стимулансима, док су други збуњени — зашто би ико плаћао да живи као затвореник?
Једна корисница је написала: „Као тинејџерка сам мислила да су тихи ретрити језиви. Сад као мама средњих година — само ми реците колико кошта и када могу да идем.“
Други се нашалио: „Дајте ми три године. Изађем с дипломом, исклесан као бог.“