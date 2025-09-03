(ВИДЕО) СЦЕНА КАО ИЗ ДИЗНИЈА Лане и зец се играју некада омиљене дечје игре
Гледаоци видео записа животиња на друштвеним мрежама били су одушевљени када је једна жена објавила снимак две дивље животиње како се играју у њеном дворишту
Кендра (29), која објављује на ТикТоку под корисничким именом @pinkmonkeystar96, поставила је снимак 1. септембра и у натпису је описала као "Бамби и Тампер се играју".
Многи се сећају пријатељства између ланета Бамбија и зеца Тампера у Дизнијевом анимираном класику "Бамби" из 1942. године. То пријатељство изгледа је оживело у Кендрином преслатком снимку, у коме Кендра снима младог јелена како стоји у дворишту близу дрвећа, а она каже у камеру: "Јелен се само играо са зецом".
У почетку се чини да је пропустила да га сними, али неколико тренутака касније, зец излази иза дрвета, а лане га жељно појури и у једном тренутку се спотиче о сопствене ноге. Ове две животиње започињу игру жмурке, док зец трчи с једне стране дрвета на другу а лане скаче за њим. Кендра и ње пријатељ се смеју и говоре о томе колико је сцена слатка и спомињу култни Дизнијев филм.
Само дан након што је објављен на ТикТок-у, снимак је прегледан више од 1,3 милиона пута и има више од 310.000 лајкова, јер су љубитељи животиња уживали у овом дивном пријатељству.
"Не заслужујемо ову планету", написао је један дирнути коментатор, док је један размишљао на следећи начин: "Питам се да ли су људи који су радили на Бамбију икада имали прилику да ово виде лично и да ли их је то инспирисало?"
"За то и постоји интернет", написао је други који се захвалио Кендри: "Хвала што сте нам дозволили да будемо сведоци".Неко се сложио да је читава ситуација била прелепа и смех кендре и њеног пријатеља био је исцељујучи.
@pinkmonkeystar96 Bambi 🦌 & Thumper 🐰playing 🥹 #BlackHills #Fyp #fy #SD #MotherNature ♬ The Bug Collector - BEN SCOTT