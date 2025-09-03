moderate rain
(ВИДЕО) СЦЕНА КАО ИЗ ДИЗНИЈА Лане и зец се играју некада омиљене дечје игре

03.09.2025. 13:46 13:56
Дневник
(Telegraf.rs/Newsweek)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Гледаоци видео записа животиња на друштвеним мрежама били су одушевљени када је једна жена објавила снимак две дивље животиње како се играју у њеном дворишту

Кендра (29), која објављује на ТикТоку под корисничким именом @pinkmonkeystar96, поставила је снимак 1. септембра и у натпису је описала као "Бамби и Тампер се играју".

Многи се сећају пријатељства између ланета Бамбија и зеца Тампера у Дизнијевом анимираном класику "Бамби" из 1942. године. То пријатељство изгледа је оживело у Кендрином преслатком снимку, у коме Кендра снима младог јелена како стоји у дворишту близу дрвећа, а она каже у камеру: "Јелен се само играо са зецом".

У почетку се чини да је пропустила да га сними, али неколико тренутака касније, зец излази иза дрвета, а лане га жељно појури и у једном тренутку се спотиче о сопствене ноге. Ове две животиње започињу игру жмурке, док зец трчи с једне стране дрвета на другу а лане скаче за њим. Кендра и ње пријатељ се смеју и говоре о томе колико је сцена слатка и спомињу култни Дизнијев филм.

Само дан након што је објављен на ТикТок-у, снимак је прегледан више од 1,3 милиона пута и има више од 310.000 лајкова, јер су љубитељи животиња уживали у овом дивном пријатељству.

"Не заслужујемо ову планету", написао је један дирнути коментатор, док је један размишљао на следећи начин: "Питам се да ли су људи који су радили на Бамбију икада имали прилику да ово виде лично и да ли их је то инспирисало?"

"За то и постоји интернет", написао је други који се захвалио Кендри: "Хвала што сте нам дозволили да будемо сведоци".Неко се сложио да је читава ситуација била прелепа и смех кендре и њеног пријатеља био је исцељујучи.

 

 

@pinkmonkeystar96 Bambi 🦌 & Thumper 🐰playing 🥹 #BlackHills #Fyp #fy #SD #MotherNature ♬ The Bug Collector - BEN SCOTT

лане зец животиње игра
(Telegraf.rs/Newsweek)
Дневник
