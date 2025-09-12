(ВИДЕО) СУПРУГ ЈОЈ НИЈЕ ДАВАО ДА СНИМА ВАН БЕОГРАДА, ПРАВИО ЈОЈ ЉУБОМОРНЕ СЦЕНЕ Српској глумици каријера пропала, а блистала поред великана у "Маратонцима!
Глумица Мелита Бихали имала је љубоморног мужа због којег је морала да одбија улоге које су се снимале ван Београда како се не би одвајала од супруга Ивана Бихалија.
Поред непоновљивог Мије Алексића, Бате Стојковића, Боре Тодоровића, Павла Вуисића, Зорана Радмиловића и Богдана Диклића и Мелита Бихали засијала је у својој роли у црној комедији "Маратонци трче почасни круг".
Улога служавке у овом остварењу редитеља Слободана Шијана обележила је њену каријеру коју је касније запоставила због љубоморног мужа Ивана Бихалија.
- Била сам приморана да одбијем бројне велике улоге због тога што ми је супруг био веома љубоморан. У зениту највеће славе добијала сам бројне понуде, међутим он ми није дозвољавао да их прихватим. Плашио се шта ће се дешавати на снимањима ван Београда. Тако да сам одбацила све што није забележено у престоници. Можда сам ја крива, али не могу да вратим време - рекла је једном приликом Мелита.
Из тог разлога прихватала је само улоге које је снимала у спрској престоници, па је тако маестрално дочарала Немицу у филму "Жикина женидба", секретарицу директора у "Врућем ветру" и радницу у вешерници у "Тесној кожи".
Мелита је преминула у августу 2023. године у Београду у 85. години.