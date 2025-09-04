(ВИДЕО) СУЗЕ ЗА БОРОМ ЧОРБОМ И ДАЉЕ ТЕКУ Обележава се година без рок легенде, преминуо на данашњи дан од тешке болести
Борисав Бора Ђорђевић је један од најзначајнијих рок музичара и песника са простора бивше Југославије, а напустио је свет музике 4. септембра прошле године, када је преминуо након дуже болести.
Борисав је рођен 1. новембра 1952. године у Београду. Најпознатији је као фронтмен и текстописац легендарне групе „Рибља чорба“, основане 1978. Први концерт група је одржала у Елемиру, код Зрењанина, пише Новосадска.
Био је познат по оштром, сатиричном, често контроверзном стилу писања, његове песме су мешавина друштвене критике, црног хумора, бунта, али и љубавне и емотивне лирике. Због тога често људи не могу да се одлуче за омиљену песму коју је отпевао, у које спадају „Остаћу слободан“, „Лутка са насловне стране“, „Погледај дом свој, анђеле“, „Ја је гледам како спава“, „Љубав овде више не станује“….
Бора је преминуо у Љубљани, од упале плућа. Сахрањен је на Градском гробљу у Чачку.