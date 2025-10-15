(ВИДЕО) ЗАПРОСИО ДЕВОЈКУ НА КОНЦЕРТУ, А ОНДА СЕ ИЗНЕНАДА СЕТИО ДА ИМА СУПРУГУ! Укопао се дубље причом о мајци, снимак постао виралан
Романтичне просидбе на концертима већ су годинама популаран тренд, но оно што је недавно учинио један мушкарац из Мексика надмашило је све досадашње приче.
Током наступа познатог певача Леандра Риоса у граду Сијудад Акуња, заљубљени мушкарац је одлучио пред хиљадама људи да запроси своју девојку.
Клекнуо је, извадио прстен и изговорио речи које су изазвале громогласан аплауз публике: „Желим да ти кажем да те волим из свег срца и да желим да с тобом поделим остатак живота. Волим те, љубави моја. Хоћеш ли се удати за мене?“.
Девојка је, ганута призором, пристала – не слутећи да њен изабраник код куће већ има жену и децу.
Како преносе мексички портали, тек након што су се снимци просидбе проширили друштвеним мрежама, мушкарац је покушао да сакрије трагове своје двоструке игре. Брисао је видеозаписе и молио ауторе објава да их уклоне, наводећи бизаран разлог: тврдио је да му се мајка срушила и завршила у болници након што је сазнала да вара своју супругу.
Његови покушаји да заташка аферу, међутим, нису успели. Вест о несвакидашњој просидби убрзо је обишла интернет, а медији су га прозвали ‘слаткоречивим прељубником’ који је девојци обећао да ће је ‘учинити принцезом’, иако је већ био у браку.
Оно што је требало да буде романтичан тренутак, претворило се тако у праву сапуницу, која је истовремено насмејала и запањила кориснике друштвених мрежа широм света.
Ова прича помало подсећа на скандал светских размера: тех-директор једног америчког стартуп-гиганта снимљен је како се грли с главном ХР-менаџерком током концерта Колдплеја, а потом су обоје очајно покушали сакрити лице док је публика видела све на великом екрану.
Мушкарац је био Андy Бyрон, тадашњи ЦЕО компаније Астрономер, а жена је била Кристин Кабот, директорка за људске ресурсе. Када их је камера ухватила у загрљају, Бyрон је брзо склизнуо из кадра, а Кабот је покрила лице рукама. Крис Мартин, певач бенда, збио је шалу: ‘Или имају аферу или су заиста срамежљиви”, а није имао појма колико је у праву.
Скандал се претворио у хит виралног садржаја. Астрономер је покренуо интерну истрагу, Бyрон је поднео оставку, а Кабот је такође дала отказ после свега.