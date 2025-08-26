ВИЈАГРА ЧУВА ЦВЕЋЕ Плава пилула добра и за кревет али и за букете, ево и како
Мало виагре довољно је да свежи резани цветови остану усправни читаву недељу дуже него иначе.
Ауторка и блогерка Ангелика Кох објавила је видео у ком објашњава да је само један милиграм вијагре био довољан да два букета трају седам дана дуже.
„Вијагра: чини да мушкарци и цветови стоје усправно“, духовито је додала.
Не само да виагра продужава трајање букета, већ успорава и процес увенућа. Кох је у видеу показала и исечке из студије из 1999. године, објављене у BMJ, када су израелски и аустралијски научници сасвим случајно открили овај ефекат тражећи начин да продуже рок трајања воћа, поврћа и цвећа.
Научници су касније патентирали методу која користи азот-оксид (јефтинију варијанту), али су тестирали и активну супстанцу из „плаве пилуле“ - силденафил цитрат. Испоставило се да је и најмања количина довољна да успори увенуће. За два букета било им је довољно свега 1 милиграма, док класична таблета садржи 50 милиграма.
Ефекат функционише зато што и код цветова и код еректилне дисфункције кључну улогу има исти ензим. Вијагра успорава његово разлагање, што омогућава да крвни судови, односно васкуларно ткиво биљака, дуже остану отворени.
Зато, ако желите да ваши валентински ружини букети трају барем седам дана дуже, мало виагре може бити решење. Шта ћете са преосталих 49 милиграма - то је већ на вама.