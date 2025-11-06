ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ ЛАКО ЈЕ РАЗОТКРИВАО ЛИЦЕМЕРЕ! Овај тест одмах је показивао ко је какав!
Чувени српски психијатар, филозоф, теолог и писац Владета Јеротић (1924-2018) својим животом и радом доказао је да мудрост није само теорија, већ свакодневна пракса.
Његове беседе и данас инспиришу, а његов трик је једноставан: прави пријатељ није онај који вас увек хвали, већ онај који се не боји да вам каже истину.
Ако желите да одмах разоткријете лицемера, обратите пажњу на реакцију када му укажете на грешку. Јеротић је говорио:
„Тражите људе који ће вас праведно критиковати и који ће вам рећи нешто што ће вас тргнути и ви ћете рећи – ‘Хвала. У праву си, гледаћу како да се поправим.'“
Прави пријатељ остаје, размисли и призна истину, без увреде или прекида односа. Лажни пријатељ, међутим, реагује одмах: увреди се, прекине контакт или одбија да призна грешку.
Прави пријатељ говори истину чак и када је непријатна.
Он вас инспирише да будете бољи, без притиска или претварања.
Учи вас кроз искреност, а не кроз похвале или ласкање.
Јеротић је често наглашавао: од непријатеља се можемо много научити, али прави тест пријатељства долази од оних који су вам најближи. Ако се усуде да вам кажу истину — то је знак искреног и вредног односа.
Савет: Следећи пут када вас пријатељ критикује, обратите пажњу на себе и на њега. Ако реагујете са захвалношћу и разумевањем, управо сте открили праву вредност пријатељства.