ЗА ВИКЕНД ЈЕ ПОСЕБАН НЕБЕСКИ ФЕНОМЕН КОЈИ СЕ ОДВИЈА ИСПРЕД НАС А НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ГОЛИМ ОКОМ Сезонски Црни Месец на ноћном небу, ево зашто се тако зове
У тренутку када сте помислили да ствари не могу постати чудније, ретки црни Месец требало би да се појави овог викенда.
Црни Месец, назив који је уведен релативно скоро и није званичан астрономски термин, разликује се од многих познатих „пуних Месеца“ током године, као што су ружичасти, жетвени или крвави месец.
За разлику од других небеских спектакала, овај не можете видети. То је зато што је црни Месец посебна врста младог месеца. Млад месец је једна од осам фаза месеца, када он пролази између Земље и Сунца, чинећи га невидљивим са Земље.
Црни месец обележава ову невидљиву фазу, са осветљеном страном окренутом ка Сунцу и тамном страном окренутом ка Земљи.
Постоје две врсте црних месеца: сезонски и месечни. Овај предстојећи је сезонски црни месец, који се појављује отприлике једном у 33 месеца. С друге стране, месечни црни месец дешава се када се два млада месеца појаве током једног месеца, а други од њих се сматра црним месецом.
У фебруару, црни Месец је још ређа појава од сезонског, дешава се када нема ни младог ни пуног месеца. То се догађа само једном у 19 година, према сајту Тime and Date.
Да додатно закомпликују ствари, израз „црни Месец“ коришћен је и да означи трећи млади Месец у сезони са четири млада месеца, према Еартхскy. Међутим, то се често назива и „плави Месец“. Дакле, можда је сада исправно користити фразу „једном за време црног месеца“.
Фраза „једном за време плавог месеца“ датира још из 1528. године, према подацима са МИТ-а. Плави месец се такође дефинише као други пуни месец у календарском месецу.
Зашто је црни месец посебан?
Ако не можете да га видите, а делом се поклапа и са плавим месецом, у чему је онда посебност?
Пре свега, одсуство месечеве светлости учиниће посматрање звезда још спектакуларнијим. Светлост месеца често може бити довољно јака да заклони метеорске пљускове.
Код младог Месеца, утицај на плиму и осеку је још израженији, јер се Сунце и Земља налазе у поравнању. Гравитациона сила Месеца примарна је снага која покреће океанске плиме. Следећи сезонски црни Месец очекује се 20. августа 2028. године, а наредни месечни црни месец десиће се 31. августа 2027.
Ако заиста желите да доживите нешто слично црном месецу, покушајте да посматрате помрачење Сунца. Следеће потпуно помрачење Сунца заказано је за 12. август 2026., али ћете за то морати да купите авионску карту за Гренланд, Исланд, Шпанију, Португал или Русију.