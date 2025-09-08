ЗЕМЉА ВАТРЕ, ЛЕДА И БЕЗ УЈЕДА КРВОПИЈА Комарци заобилазе Исланд – али колико дуго ће бити тако?
На Исланду нема комараца, а ево зашто је то тако. Због специфичне климе и екстремних временских услова, ово вулканско острво још увек одолева крвопијама које су присутне готово свуда у свету.
Ипак, научници упозоравају да би због глобалног загревања ова јединствена ситуација могла да се промени.
Исланд је познат по својој необичној и суровој клими, а међу многим занимљивостима које га издвајају јесте и чињеница да на овом острву – нема комараца.
Иако се комарци могу наћи у готово свим деловима света, Исланд је једна од ретких зона где их нема, и то већ вековима.
Међутим, научници упозоравају да би климатске промене могле то ускоро да промене.
Земља ватре, леда и без уједа
Исланд се налази на сеизмички активном подручју и познат је по свом вулканском пореклу. Клима је хладна, ветровита и нестабилна, па се верује да управо то чини овај терен неповољним за живот комараца.
За разлику од других земаља северне Европе попут Норвешке, Шкотске или Гренланда, где комарци успешно опстају, Исланд је и даље без ових напасника.
Иако има мочваре и баре, идеална места за полагање јаја, нагле промене температуре и честа смрзавања воде онемогућавају развој ларви.
Зашто су комарци заобилазили Исланд?
Постоји неколико теорија.
Једна од најчешћих јесте да су океани и удаљеност од копна природна баријера која је спречила комарце да стигну на острво. Чак и када неки инсекти доспеју авионима до Исланда, недостатак стабилних услова за размножавање не дозвољава им да опстану.
Научници ипак кажу да само изолованост није довољна као објашњење, јер Исланд има водене површине погодне за развој ларви, али климатски услови их спречавају да заврше свој животни циклус.
Вода мора остати незалеђена довољно дуго да би ларве преживеле, што се на Исланду ретко дешава.
Климатске промене могу све да промене
У другим хладним крајевима, попут канадског Арктика, неке врсте комараца преживљавају тако што полажу јаја која могу „хибернирати” током зиме. У централној Европи комарци опстају у облику јаја, ларви или чак одраслих јединки које се крију на топлим местима.
Због тога се поставља питање – да ли ће Исланд заувек остати без комараца?
Уколико се климатске промене наставе и проузрокују топлија пролећа и јесени, уз дуже периоде без смрзавања вода, могуће је да ће комарци коначно успети да се настане и на овом до сада нетакнутом острву.