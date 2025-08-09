clear sky
ЧИСТ РАЧУН, ДУГА ЉУБАВ?

ЖЕНА МУЖУ ПРОДАЛА АУТО, ОН ЊОЈ ПОЗАЈМИО НОВАЦ ЗА МОРЕ Подељена мишљења о брачним финансијама ЗАЈЕДНИЧКА КАСА ИЛИ ОДВОЈЕНИ НОВЧАНИЦИ

09.08.2025. 13:36
Пише:
Дневник
Извор:
alo.rs
Коментари (0)

Расправа на Redditu о мужевима и женама који једни другима позајмљују новац поделила је Србе.

Од заједничког буџета до продаје аута у браку, ставови су опречни. На српском Redditu повела се жустра расправа о томе да ли је нормално да муж и жена једни другима позајмљују новац. 

Све је почело када је корисник форума пренео изјаву свог колеге да ће „позајмити паре жени“ како би отишли на море, а коментари су убрзо експлодирали.

Посебну пажњу привукла је анегдота жене која је мужу продала сопствени аутомобил за 4.500 евра. За многе, то је био екстреман пример идеје да у браку и даље постоје стриктне границе између „мог“ и „твог“ новца. Аутор објаве објаснио је да његов пријатељ и супруга деле трошкове летовања и издржавања деце на пола.

У овом случају, жена тренутно није имала новац, па ће јој муж позајмити. Њега је изненадила сама идеја позајмице унутар брака, јер је навикао да све паре иду у заједнички буџет и да се само договарају око већих куповина. 

Мишљења корисника Reddita била су подељена. Једни су истицали да је овакав однос „бизнис партнерство“ уместо брака, наглашавајући да трошкови за породицу и децу треба да буду заједнички. „Одрасла сам у породици где су обе плате биле у једном новчанику. Не могу да схватим да својој жени позајмљујеш новац“, написала је једна корисница. 

Други су, међутим, бранили идеју одвојених финансија, сматрајући је начином да се избегну свађе и сачува независност. „Обе особе имају своје паре, а један део иде у заједнички буџет. Знам парове који овако функционишу и имају најздравији однос“, написао је један од учесника. 

У расправи се отворило и питање шта се дешава у кризним ситуацијама, попут губитка посла. Противници „позајмица“ верују да тада партнер треба без размишљања да преузме трошкове, док присталице одвојених рачуна кажу да све зависи од договора и личних граница.

(alo.rs)

