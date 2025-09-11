overcast clouds
ЖИВЕЋЕМО 120 ГОДИНА? Отац милијардера Маска има за то план, а локација института биће вероватно у нашем комшилуку!

11.09.2025. 14:37 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Танјуг
маск
Фото: Printscreen Youtube/ Tanjug TV

Инжењер и истраживач Ерол Маск, отац америчког милијардера Илона Маска, изјавио је да разматра истраживање у области дуговечности због растућег интересовања за продужење људског живота.

Према његовим речима, циљ таквог истраживања је повећање људског животног века на 120 година.

Раније ове године, речено ми је – ако покрећете институт, требало би да се фокусирате на дуговечност. Људи су спремни да уложе огромне количине новца у дуговечност, а не у гравитацију. Рекао сам да можемо то да урадимо, саопштио је Маск. 

Маск је подсетио да је пре 1914. просечан животни век европске жене био само 39 година, а сада се процењује на око 87 година.

Истовремено, бизнисмен је рекао да планира да отвори Институт за гравитацију, који ће, по његовом мишљењу, помоћи унапређењу проучавања ове области и приближити човечанство путовању кроз простор-време.

 

Зашто размишља о БиХ?

Маск је саопштио да разматра Босну и Херцеговину као локацију за институт.

„Свиђа ми се идеја о БиХ јер тамо живе хришћани, муслимани и други. Није само једна религија, већ разноликост, а то је веома важно”, рекао је.

Он је разматрао и Дубаи, где је као предност истакао „просвећено” руководство емирата, али је додао да је његова једина званична религија (ислам) учинила емират мање погодном опцијом.

На крају, истиче да ће за покретање института бити потребно око 100 милиона долара.

Илон Маск дуговечност БиХ
