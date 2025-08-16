scattered clouds
АКО ИМАТЕ СУВА УСТА И ИМАТЕ ОВАКВЕ ПОТЕШКОЋЕ У ГОВОРУ, ЗОВИТЕ ХИТНУ ПОМОЋ Кључно је започети терапију у року од 72 сата

неуролошки преглед
Фото: youtube prinstcrin/ K1 Televizija

Важно је разликовати ове симптоме од оних који упућују на мождани удар

Белова парализа настаје услед изненадне слабости мишића лица, обично захватајући само једну страну. Иако се најчешће повуче након неколико месеци, уколико се не реагује на време, може оставити трајне последице.

Лечење стероидима даје најбоље резултате, али је кључно започети терапију у року од 72 сата.

Осим најчешћег симптома парализе једне стране лица - постоје и рани сигнали који могу указивати на ову болест.

Сува уста су један од њих, али често пролазе непримећено!

Поред тога, могу се јавити осећај тежине у лицу, појачана осетљивост на звукове, бол иза уха и сувоћа ока на захваћеној страни. У тежим случајевима, пацијенти губе контролу над покретима усана и образа, што отежава говор и исхрану.

Могу да се појаве и тешкоће са јасним говором, нарочито с изговарањем одређених гласова и слова, као што су "Б" и "П". 

Стручњаци упозоравају да је правовремена реакција кључна. Уколико приметите симптоме, одмах потражите лекарску помоћ.

Такође, важно је разликовати Белову парализу од можданог удара - ако особа не може да подигне обе руке, отежано говори или јој се лице изненада опусти, неопходно је хитно реаговати и позвати Хитну помоћ, пише Информер.

